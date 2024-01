Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

Le dossier chaud

Le PSG pourrait compter officiellement sa deuxième recrue hivernale dans les prochains jours après Lucas Beraldo. En effet, le contretemps pourrait être rattrapé dans le dossier Gabriel Moscardo. Après les doutes qui auraient pris place du côté des dirigeants parisiens, la clause leur permettant de se rétracter en cas de mauvaise récupération pour le joueur après sa blessure décelée lors de sa visite médicale, a été tout simplement abandonné. En ce sens, selon le média brésilien Globo et le spécialiste mercato Fabrizio Romano, le deal n’est pas tombé à l’eau, au contraire, il serait sur le point d’être scellé. En effet, le journaliste italien affirme que ce vendredi, la blessure et la récupération de Gabriel Moscardo ont été passées au peigne fin, et les contrats ont été vérifiés. Cette fin de semaine pourrait donc être décisive pour ce dossier qui se transformait peu à peu en véritable feuilleton.

Le rendez-vous de l’été

Au cours de ce mercato d’hiver 2024, le PSG voit sa défense se transformer en véritable chantier prioritaire, et un casse-tête pour Luis Enrique. En effet, avec l’accumulation d’absents, le renfort défensif devient une urgence dans les prochaines semaines. Cependant, le Paris Saint-Germain travaille pour renforcer son arrière garde … l’été prochain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe, qui avancent un intérêt pour Facundo Medina, qui ne devrait pas bouger cet hiver, mais ferait donc l’objet des convoitises du club de la capitale. Le dossier de l’international argentin devrait donc être un dossier chaud pour le PSG dans les prochains mois, qui devra composer sur cette piste avec la concurrence de l’Inter Milan, l’AC Milan, et l’Atlético Madrid. Toutes les informations sur le dossier Facundo Medina.

L’appel du pied du jour

S’il a été annoncé comme une piste pour le renfort de la défense du Paris Saint-Germain a cours de ces derniers jours, Leny Yoro, comme Facundo Medina, devrait finir la saison dans le nord de la France. Plus encore, le LOSC souhaiterait prolonger le contrat de son jeune joueur de 18 ans, déjà sécurisé jusqu’en juin 2025. Cependant, conscient du talent du défenseur central, son agent, Samir Khiat, s’est exprimé sur l’avenir et la piste le menant au PSG : « C’est un joueur qui doit faire partie des cibles du PSG ! Il fait aujourd’hui partie des cibles des plus grands clubs européens« , a-t-il déclaré sur les ondes d’RMC. Un jeune talent du championnat de France, Français, avec cette déclaration de son agent … Le PSG parviendra t-il a conclure le dossier dans les prochaines semaines ? Les prochains mois ?