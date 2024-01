Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

Le dossier chaud

Si le mercato d’hiver du PSG semble plutôt calme quand on connaît ses besoins, il existe tout de même des dossiers qui continuent de faire couler de l’encre. C’est le cas de celui de Leny Yoro. Le défenseur du LOSC de 18 ans fera l’objet cette semaine d’une réunion entre Luis Campos et ses homologues du club du nord de la France. Une étape qui a pour but, selon nos confrères de Foot Mercato, de trouver un terrain d’entente afin de boucler le transfert. Le Paris Saint-Germain espère pouvoir compter sur le joueur français le plus rapidement possible, soit, dès cet hiver. Dans ce contexte, il faudra discuter de la volonté de Leny Yoro à court terme, mais aussi du tarif attendu par le LOSC, qui serait d’un minimum de 50 millions d’euros. Les prochains jours devraient être décisif dans ce dossier. Toutes les informations sur la piste Leny Yoro au PSG.

Un départ en prêt ?

Avec un rôle et un temps de jeu bien mince sous les ordres de Luis Enrique, Cher Ndour pourrait avoir envie d’aller voir ailleurs. Les opportunités ne devraient pas manquer. En effet, selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, La Sampdoria, Brescia, Como, Modena et Palerme seraient intéressés pour un prêt du jeune milieu de terrain Italien. Toujours en Italie, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, un autre club italien est évoqué pour Cher Ndour, cette-fois, en Série A. C’est l’actuel 17e du championnat, Cagliari, qui serait en course. Cependant, la concurrence pourrait rendre le dossier compliqué.

En Bref …

Le Paris Saint-Germain est fixé pour son huitième de finale de Coupe de France. Les hommes de Luis Enrique affronteront le Stade Brestois le mercredi 7 février prochain (21h10 sur BeIN Sports & France 3). Une rencontre qui se jouera dix jours après la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats, qui opposera les deux clubs au Parc des Princes.

A lire aussi : Le calendrier et la programmation complète des 8e de finale de CdF.

L’actualité du PSG concerne également celle de la Real Sociedad. En effet, le futur adversaire du club de la capitale en Ligue des Champions a connu un coup dur ces dernières heures. Les hommes d’Imanol Alguacil, en affrontant le Celta Vigo à l’occasion de la dernière journée de Liga. Si le club basque s’est imposé, Aihen Munoz a dû céder sa place après la demi-heure de jeu. Le latéral gauche titulaire de la Real Sociedad souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, et sera absent plusieurs mois. Un malheur qui pourrait faire le bonheur des Parisiens.