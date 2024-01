Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

Le dossier chaud

Dans sa quête de renfort défensif, le PSG a vu les pistes se multiplier, mais c’est le nom de Leny Yoro qui revient avec insistance dans cette dernière semaine de mercato hivernal. Selon les dernières informations de Foot Mercato, l’agent du joueur, Jorge Mendes, travaillerait d’ores et déjà sur un remplaçant au défenseur du côté du LOSC, tant le joueur de 18 ans aurait déjà échangé avec certains éléments du vestiaire de Luis Enrique, et serait ouvert à l’idée de rejoindre la capitale. Le champion de France en titre serait en pourparlers avec le club du nord de la France, et l’aspect économique ne devrait pas être un frein.

Ces derniers échos autour de la piste Leny Yoro ont rapidement été démentis. Dans les colonnes du Parisien, le président du LOSC, Olivier Létang, a fermement réfuté les discussions en cours : « Il ne partira pas en janvier, donc il n’y a aucune négociation, aucune discussion contrairement à ce que certains laissent entendre ! ». Si l’opération a donc peu de chance d’aboutir cet hiver, Le Parisien explique que le Paris Saint-Germain sera tout de même de la partie lors du prochain mercato d’été afin de s’attacher les services de Leny Yoro, avec le paramètre Jorge Mendes à prendre en compte, qui est l’agent du défenseur des Dogues, mais aussi de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou encore Vitinha. Un argument de poids pour le PSG.

L’info de dernière minute

En ce mercredi, à une semaine de la fermeture des portes du mercato hivernal 2024, le PSG serait sur le point de boucler une nouvelle arrivée après celle de Lucas Beraldo : Gabriel Moscardo. Le joueur des Corinthians est à Paris depuis la fin du mois de décembre dernier, dans l’attente qu’un accord soit conclu entre le Paris Saint-Germain et son club formateur. Selon UOL Esporte et Le Parisien, c’est chose faite. Le club de la capitale devrait payer l’indemnité de transfert s’élevant à 20 millions d’euros + 2 millions en bonus, puis prêter le joueur aux Corinthians dans la foulée, jusqu’à la fin de la saison en Europe. Un accord qui permet donc à Gabriel Moscardo de s’envoler pour le Qatar et se faire opérer tranquillement avant d’entamer sa convalescence au Brésil et reprendre petit à petit avec les Corinthians, jusqu’à arriver au Campus PSG en juillet prochain. Toutes les informations sur le dossier Gabriel Moscardo au PSG.

Les chemins croisés entre Munich et Paris

Ce mercato d’hiver du PSG est aussi lié à celui du Bayern Munich. En effet, entre les dernières informations autour de Nordi Mukiele, Joshua Kimmich ou encore Kieran Trippier, les deux clubs voient leur nom apparaître dans les mêmes dossiers depuis le début de ce mercato d’hiver 2024. La première piste est celle menant Nordi Mukiele en Bavière. En effet, dans sa quête de renfort défensif et plus précisément de latéral droit, le Bayern Munich espère enrôler le Français. Cependant, face aux difficultés rencontrées dans les négociations avec les dirigeants du PSG, le champion d’Allemagne en titre s’est penché sur un plan B : Kieran Trippier. Une nouvelle fois, les dirigeants bavarois ont fait face à des difficultés dans les pourparlers, liées aux exigences économiques des Magpies. En ce sens, Florian Plettenberg l’affirme aujourd’hui : Le Bayern Munich serait proche de se retirer officiellement des négociations pour Kieran Trippier, ne fera aucune folies pour ces deux dossiers, et pourrait ne recruter aucun défenseur.

A lire aussi : Le Bayern Munich ne fera pas de folie pour Nordi Mukiele

Dans le dossier Nordi Mukiele, les premiers échos de la presse affirmaient que le PSG était ouvert au prêt de son joueur à condition de lui trouver un remplaçant. Et dans les pourparlers avec leurs homologues du Bayern Munich, les dirigeants parisiens aurait posé le nom de Joshua Kimmich sur la table. Si la piste était bien réelle selon différents médias français et allemands, la probabilité de voir le dossier aboutir était mince. Les informations du jour de nos confrères allemands de Sport BILD font état d’un possible départ de Joshua Kimmich … l’été prochain. Le Paris Saint-Germain pourrait faire partie des prétendants, avec le FC Barcelone. Cependant, l’idée des Catalans serait de voir l’international allemand aller au terme de son contrat en juin 2025 et le récupérer gratuitement, quand les Parisiens pourraient s’activer dès cet été si la porte s’ouvre.

En bref …

En bref au PSG, il se passe également des choses. La première nouvelle tombée ce mercredi : Edouard Michut n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Formé en Rouge & Bleu, le titi parisien a vu le club turc d’Adana Demirspor lever son option d’achat. C’est en tous cas ce qu’affirme L’Equipe, qui précise que le milieu de terrain est désormais lié contractuellement au sixième de SüperLig jusqu’en 2027. Contractuellement seulement. En effet, dans le championnat local, Besiktas et Galatasaray serait sur le coup pour le recruter. Pour rappel, le PSG bénéficiera d’une future vente à hauteur de 20%.

Toujours selon L’Equipe, un nouveau joueur du PSG pourrait être prêté cet hiver. Cher Ndour. A peine arrivé, le jeune portugais de 19 ans pourrait atterrir à Braga pour la fin de la saison. Le joueur ne serait pas contre l’idée, et voit l’ascension d’Ethan Mbappé et Senny Mayulu comme un frein supplémentaire à sa progression sous les cieux parisiens. Si Braga semble être la destination la plus probable, Besiktas serait également dans la course. Seulement, pour son entrejeu, le club turc pourrait faire appel aux services d’un autre joueur du PSG : Renato Sanches. Le joueur prêté et en difficulté actuellement à l’AS Roma, pourrait rebondir en SüperLig, toujours selon nos confrères de L’Equipe.