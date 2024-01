Les News du Jour : Les dernières infos mercato du PSG

Alors que le mercato d’hiver bat son plein, le PSG voit les pistes se multiplier dans le sens des départs comme des arrivées. Afin de ne rien rater, Canal Supporters vous propose un récapitulatif quotidien des informations autour du mercato parisien.

Le dossier le plus chaud … mais froid

Depuis plusieurs jours, l’intérêt du PSG pour Joshua Kimmich a vu le jour et prend de l’ampleur. Si la piste paraît sérieuse et résonne dans les colonnes de différents médias en France et en Allemagne, tous les échos vont dans le même sens : une piste impossible. En effet, dans le cadre de la volonté du Bayern Munich d’attirer Nordi Mukiele, le Paris Saint-Germain aurait mis le nom de Joshua Kimmich sur la table. Cependant, Florian Plettenberg, notre confrère pour Sky Sport en Allemagne, affirme que les deux dossiers ne sont pas liés, et que le club de Bundesliga ne souhaite pas se séparer de son joueur. Ce dernier ne serait également pas ouvert à un épart cet hiver. Plus d’informations à ce sujet : Mercato – Joshua Kimmich, la mission impossible du PSG cet hiver ?

Le rendez-vous repoussé ?

Bruno Guimaraes est l’autre gros nom associé au PSG cet hiver. Avec le recrutement retardé de Gabriel Moscardo par sa blessure et future opération, c’est le nom du joueur de Newcastle qui résonne sous les cieux parisiens. Cependant, l’opération ne devrait pas aller à son terme dans les prochaines semaines. S’il est la priorité pour Luis Enrique, Bruno Guimaraes ne devrait pas bouger cet hiver tant le fair-play financier empêche les dirigeants parisiens d’être flexible dans les négociations. Nos confrères brésiliens de TNT Sports affirment que le Paris Saint-Germain devra se séparer d’éléments au milieu et libérer sa masse salariale. Toutes les informations du jour sur ce dossier : Mercato – Le PSG oublie Bruno Guimaraes … pour le moment.

En bref …

Le véritable casse-tête en ce mois de janvier 2024 pour le PSG est sa défense. En effet, avec le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN, et les blessures de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Milan Skriniar, Luis Enrique aura besoin de renfort dans ce secteur de jeu. En ce sens, en plus de l’arrivée de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain souhaiterait se renforcer et ciblerait des noms en Ligue 1 Uber Eats : Kevin Danso, Jean-Clair Todibo, ou encore Leny Yoro. Cependant, de la concurrence devrait arriver sur le dossier de l’Autrichien du RC Lens en provenance d’Allemagne. En effet, en plus de Nordi Mukiele, le Bayern Munich serait sur le coup pour Kevin Danso.

Renato Sanches, actuellement prêté à l’AS Roma, continue de voir sa carrière prendre un virage peu attendu au moment de son titre de Golden Boy 2016. En effet, si sur le plan sportif le milieu de terrain n’a pas su s’imposer sous les ordres de José Mourinho, son prêt pourrait prendre fin plus tôt que prévu. L’Olympiakos, le PAOK et le Besiktas seraient sur le coup. Trois points de chute qui n’intéresseraient pas Renato Sanches. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le joueur de 26 ans pourrait rapidement devenir un poids pour les dirigeants du club de la capiale.