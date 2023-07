Ce samedi 1er juillet 2023, le PSG continue d’occuper la rubrique mercato. Voici notre résumé de la journée en terme d’actu autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la Une : 200M€ pour recruter en attaque

À la recherche d’attaquants pour étoffer en quantité et en qualité son secteur offensif, le PSG possède une belle enveloppe mercato. En effet, selon les informations du Parisien, le champion de France en titre dispose d’une enveloppe de 200M€ pour recruter cet été en attaque. Et deux cibles sont les priorités pour accompagner Kylian Mbappé : Bernardo Silva et Harry Kane. Concernant le Portugais, le PSG et Manchester City pourraient se mettre d’accord pour un transfert aux alentours de 80M€. Les 120M€ restant pourraient être suffisants pour convaincre Tottenham de lâcher son numéro 9. En cas d’échec dans le dossier de l’international anglais, deux autres pistes sont étudiées, Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Marcus Rashford (Manchester United).

Le dossier chaud : Bradley Barcola intéresse le PSG

Et une autre piste en attaque a récemment été associée au PSG : Bradley Barcola. Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Olympique Lyonnais, son club formateur, l’ailier droit de 20 ans a réalisé une saison très prometteuse avec 7 buts et 10 passes décisives. Désormais représenté par l’agence de Jorge Mendes, Polaris Sports, Bradley Barcola est également dans le viseur du RB Leipzig et de Manchester City, qui suivent le dossier de très près, selon RMC.

Accord total entre Luis Enrique et le PSG

En plus du mercato pour renforcer son effectif, le PSG doit également officialiser l’arrivée de son nouveau coach, Luis Enrique. Et selon les dernières informations de RMC Sport, un accord total a été trouvé entre l’Espagnol et le club parisien. L’ancien sélectionneur de l’Espagnol doit encore ajuster quelques détails pour la composition de son staff technique et est tenu au courant des pistes mercato par Luis Campos.

Renato Sanches dans le viseur de l’AS Roma

Dans le sens des départs, le PSG devra également se débarrasser de quelques joueurs. Victime de nombreuses blessures cette saison, Renato Sanches est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. Si plusieurs clubs en Turquie ont récemment montré un intérêt pour le Portugais de 25 ans, il a également vu son nom être associé à l’AS Roma de José Mourinho. L’ancien du LOSC se trouverait dans la short-list de la Louve en cas d’échec dans le dossier Davide Frattesi (Sassuolo).

Lucas Hernandez a signé son contrat

Présent à Paris ce vendredi, Lucas Hernandez a passé avec succès sa visite médicale préalable à sa signature au PSG. Dans la foulée, le défenseur de 27 ans a paraphé son contrat avec les Rouge & Bleu, rapporte L’Equipe. Il devrait être présent lors de la reprise de l’entraînement le 10 juillet prochain à Poissy. Pour rappel, le PSG aurait dépensé entre 48 et 50M€, bonus compris, pour s’attacher les services de l’international français.