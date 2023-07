Ce vendredi 14 juillet 2023 a été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Yassine Bounou pisté !

Le Paris Saint-Germain est en quête d’un nouveau gardien numéro 2, après l’accident de Sergio Rico qui devrait l’éloigner des terrains pendant un certain temps. De plus, le PSG souhaiterait recruter un gardien capable d’apporter une certaine concurrence à Gianluigi Donnarumma. De fait, le club de la capitale pisterait Yassine Bounou, gardien du FC Séville et de la sélection marocaine. Comme le révèle Fabrice Hawkins pour RMC Sport, le PSG aurait déjà entamé les discussions avec le joueur.

Le dossier chaud : Bilan de la semaine d’entrainement ?

Cela fait maintenant une semaine que Luis Enrique a réellement pris ses fonctions d’entraineur. Une semaine de reprise pour les joueurs non internationaux sous la direction du technicien espagnol, dans le tout nouveau centre d’entrainement du Paris Saint-Germain, le Campus PSG de Poissy : « dans une belle ambiance pour le moment, avec un travail de reprise classique axé sur le physique avec également des jeux avec ballon », selon RMC Sport. Le média français expliquait ce matin que les Parisiens ayant repris l’entrainement sont admiratifs devant ce nouveau centre, et le trouvent de très grande qualité, complet et offrant des possibilités que ne pouvait pas proposer le Camp des Loges. Mais ce n’est pas seulement le Campus qui a fait bonne impression auprès des joueurs, mais aussi le nouveau coach : Luis Enrique. Entre poigne et proximité, Lucho réaliserait des débuts positifs.

En parlant de reprise, celle de Neymar est également positive. « Heureux d’être de retour » écrivait donc le Brésilien sur Instagram. En effet, le numéro 10 parisien poursuit son protocole de retour, et il est sur la bonne voie, comme le montrent les vidéos postées sur les comptes officiels du Paris Saint-Germain. Une retrouvaille avec le ballon et le rectangle vert, sans réelle intensité en comparaison au reste du groupe, mais les interrogations sur son état de santé s’estompent. Nordi Mukiele, lui aussi blessé, a poursuivi sa rééducation aux côtés de son coéquipier brésilien.

Neymar avec quelques jeunes supporters après l'entraînement de ce jeudi





Luis Enrique s’exprime

Si l’entrainement a repris en début de semaine, les supporters parisiens n’ont pas beaucoup entendu Luis Enrique, si ce n’est lors de sa conférence de presse de présentation, la semaine passée. Et bien maintenant, c’est chose faite, le technicien espagnol s’est exprimé pour le site du PSG. Lucho revient donc sur son choix de rallier la capitale, ses intentions de jeu, ses ambitions avec le club et son message aux supporters. Retrouvez l’interview retranscrite sur Canal Supporters.

« Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. »



« Avec mon staff nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. »

Luis Enrique





Messi… Nho

Et si le Paris Saint-Germain s’activait encore sur une jeune pépite. Après les signatures de Manuel Ugarte, Kang-In Lee ou encore Cher Ndour, les rumeurs de pistes sur Gabri Veiga et Bradley Barcola, le club de la capitale serait très intéressé par un certain Estevao Willian, dit Messinho. Brésilien de 16 ans évoluant sous les couleurs de Palmeiras, l’attaquant serait une cible du FC Barcelone cet été, d’après Mundo Deportivo. Cependant, selon le quotidien sportif catalan, le PSG aurait déjà formulé une offre de 50 millions d’euros pour le joueur. Affaire à suivre…

La question des joueurs indésirables éclaircie

Dégraisser l’effectif, telle est la tâche rugueuse à laquelle doit se vouer le Paris Saint-Germain. Si en terme de signatures le club enregistre six recrues, et avance dans certains dossiers, pour l’instant seuls 3 joueurs sont en voie de départ : Eric Junior Dina Ebimbe (officiel), Mauro Icardi (acté) et El Chadaille Bitshiabu (acté). Pour le reste des indésirables, Luis Enrique aurait émis le souhait que chaque joueur prêté la saison dernière ne réintègre pas l’effectif. Ainsi : Mauro Icardi (en partance pour Galatasaray), Leandro Paredes (qui pourrait rejoindre son compatriote argentin), Keylor Navas, Julian Draxler, Abdou Diallo, Collin Dagba, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum et même Hugo Ekitike sont poussés vers la sortie. D’après Le Parisien, tous ces joueurs là « possèdent tous des pistes concrètes« , et le PSG « a bon espoir qu’elles aboutissent d’ici la fin du mercato, le 1er septembre«.

Luis Enrique NE COMPTE PAS conserver les joueurs prêtés la saison dernière :



Leandro Paredes

Mauro Icardi

Keylor Navas

Julian Draxler

Colin Dagba

Layvin Kurzawa

Abdou Diallo

Georginio Wijnaldum



Hugo Ekitike fait aussi partie des joueurs sur le départ





Concernant le portier costaricien, la piste de départ se prénommerait le Fenerbahce. Fabrizio Romano indique que le club turc porte un grand intérêt à Keylor Navas et que le Paris Saint-Germain est ouvert à une vente de son gardien de but. Après 6 mois en prêt à Nottingham Forest, celui qui a été érigé en héros par les supporters parisiens pourrait prendre la voie du championnat turc. Cependant, le club du Fener seraient aussi intéressés par le gardien croate, qui a brillé à la Coupe du Monde 2022, Dominik Livakovic.

Xavi Simons, bientôt le dénouement ?

La clause de rachat prioritaire du Paris Saint-Germain, à hauteur de six millions d’euros, arrive bientôt à expiration, elle qui court entre le 1er et le 31 juillet. D’après les informations de Rik Elfrink, journaliste hollandais pour le Eindhovens Dagblad, le club de la capitale pousse les négociations avec Xavi Simons, tandis que l’agent du joueur a rencontré les dirigeants du PSV Eindhoven. Les discussions portaient sur une prolongation de contrat du Batave dans le club d’Eredivise, mais sans succès, preuve de la pression que porte le PSG dans le dossier, selon le journaliste néerlandais.

