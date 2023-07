Les news PSG du jour : Galtier et Paris, c’est fini ! Kang-In Lee arrive… Gabriel Veiga le nouveau crack made in Campos ?

Ce lundi 3 juillet 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Luis Enrique débarque à Paris, bien entouré

Tout est allé très vite aujourd’hui, et notamment sur la question de l’entraineur. En effet selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain devrait officialiser l’arrivée de son nouvel entraineur, Luis Enrique, demain à 14h à l’occasion d’une conférence de presse. L’Espagnol de 53 ans était à Paris aujourd’hui pour signer son contrat. Plus tard, les détails de ce contrat ont été dévoilés par Andres Onrubia, correspondant pour AS et la Cadena SER : deux saisons et sans doute une année supplémentaire en option. Enfin, les contours de son staff technique se précisent. Comme le révèle RMC Sport, “Lucho” s’appuiera sur trois adjoints qui le suivent depuis toujours dans chaque aventure qu’à connu l’ancien sélectionneur de la Roja : Aitor Unzué l’analyste vidéo, Joaquin Valdes le psychologue du sport, Rafel Pol le préparateur physique. Aussi Isidro Ramon, Pedro Gomez et Alberto Piernas resteront au club avec l’accord de Luis Enrique. Joao Sacramento devrait quant à lui partir du club parisien cet été.

Le dossier chaud : Bon vent Galette !

Comme le révèle Le Parisien, le technicien français n’est officiellement plus l’entraineur du Paris Saint-Germain. En tout cas, officieusement puisque le club n’a toujours diffusé le départ de Christophe Galtier. Après un mois de négociations, le technicien et son staff ont trouvé leur compte dans les indemnités de licenciement. 6 millions d’euros devraient être perçus par l’ancien coach de l’OGC Nice. Cette somme pourrait même atteindre 9-10M€ selon L’Équipe

🚨🚨 BREAKING : Christophe Galtier n’est PLUS l’entraîneur du PSG !



Accord Paris-Majorque pour Kang-In Lee !

Révélation du matin signée Marca : Kang-In Lee sera un joueur parisien la saison prochaine. En effet, le Paris Saint-Germain et le RCD Majorque sont parvenus à un accord total pour le transfert du Sud Coréen dans la capitale. Les Rouge & Bleu devraient débourser un total de 22 millions d’euros pour s’adjuger les services de Lee, dont 20% qui iraient directement dans la poche du joueur. De plus, dans les négociations entre les deux clubs, un match amical caritatif aurait été conclu. Une rencontre qui devrait avoir lieu en décembre, lors de la trêve hivernale d’un mois, pour inaugurer le nouveau stade majorquais, le stade Son Moix. Quoi qu’il en soit, Kang-In Lee jouera pour le PSG la saison prochaine, il aurait déjà passé sa visite médicale et prévoirait de se rendre dans la ville lumière dans la semaine pour y signer son contrat.

Cher Ndour s’est engagé jusqu’en 2028

Un autre jeune joueur déniché par Luis Campos, Cher Ndour aurait signé son contrat avec le Paris Saint-Germain aujourd’hui. Selon L’Equipe, l’Italien espoir se serait engagé avec le club de la capitale pour cinq ans, le liant avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2028. Ce dernier sera disponible pour la reprise de l’entrainement des internationaux, le 17 juillet prochain, mais pourrait être prêté dès son arrivée, en tout cas c’est une option envisagée par le club.

Icardi vers l’Arabie Saoudite ?

D’après le Corriere della Sera, le club saoudien d’Al Shabab serait intéressé par la signature de Mauro Icardi. Un contrat de 80 millions d’euros de salaire sur deux ans attendrait l’Argentin dans le pays du Golfe. Aussi, le PSG pourrait récupérer une indemnité de transfert de 20 millions d’euros pour son actuel numéro 9. Cependant, des clubs italiens, ainsi que son club hôte cette saison, Galatasaray, demeurent intéressées par le champion de Turquie. De plus, la femme et agent du joueur, Wanda Nara serait réticente à l’idée d’un départ en Arabie Saoudite, elle qui préfèrerait un retour en Italie.

Gabri Veiga plus ou moins proche de Paris

Ce matin, Radio Marca indiquait que le Paris Saint-Germain serait prêt à lever la clause libératoire de 40 millions d’euros pour Gabriel Veiga, Luis Enrique validant la piste prise par ses nouveaux dirigeants parisiens. Relevo expliquait de son côté que les portes de la Premier League se seraient fermées pour Gabri Veiga. Les clubs en concurrence avec le PSG ne seraient plus intéressés par la signature du milieu de terrain du Celta Vigo. Le club de la capitale pourrait entamer les discussions dans les prochains jours. Cependant, le président du Celta Vigo n’envisagerait un départ que si la clause de 40 millions d’euros était levée, une prolongation de contrat dans le club espagnol serait aussi envisagée.

