Ce jeudi 20 juillet 2023 a été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Paris face à plusieurs obstacles pour Barcola

Le Paris Saint-Germain cible bel et bien Bradley Barcola d’après Le Parisien. L’une des révélations de la Ligue 1 la saison dernière ne laisse pas insensible le club de la capitale, et notamment Luis Enrique. Le technicien espagnol se serait entretenu avec le jeune joueur de 20 ans il y a quelques semaines, et le discours ne serait pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Bradley Barcola serait même enthousiaste à l’idée de rejoindre le PSG, et se sentirait prêt à évoluer dans un club à dimension européenne. Néanmoins, il va de soi que le club de la capitale ne fera pas la course à la signature de l’international espoir en Bleu tout seul. Manchester City, qui s’apprête à perdre Riyad Mahrez, garde un œil sur le joueur, au même titre que le RB Leipzig, en plein recrutement axé sur la jeunesse française (El Chadaille Bitshiabu, Xavi Simons, intérêt pour Lukeba…). De plus, le club formateur du joueur avec qui il est lié jusqu’en 2026, l’Olympique Lyonnais, ne souhaiterait pas vendre son jeune talent, mais la situation financière du club pourrait amené les nouveaux dirigeant rhodaniens à changer d’avis.

Pour en voir plus : Mercato: intérêt mutuel entre Barcola et le PSG

🚨 Le PSG garde un œil ATTENTIF sur Bradley Barcola et le joueur est aussi intéressé par une arrivée à Paris



Une vente de Barcola dès cet été n’est pas envisageable aux yeux de l’OL… mais la situation financière pourrait amener à faire évoluer les choses ⏳🇫🇷



[Le Parisien] pic.twitter.com/H5hlrjxqYv — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le dossier chaud : Le groupe pour affronter le Havre AC !

Aujourd’hui avait lieu une séance d’entraînement diffusée en direct sur la PSG TV. Quinze minutes durant lesquelles les supporters ont pu observer les exercices de l’effectif quasiment au complet du Paris Saint-Germain. Hormis Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, qui poursuivent leurs rééducations, Carlos Soler s’est entraîné à part. Neymar était bien présent en séance collective, au même titre que 7 titis parisiens : Ethan Mbappé, Noah Lemina, Serif Nagha, Ilyes Housni, Timothée Pembélé, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery.

Pour en voir plus : Le point sur le groupe du PSG présent à l’entraînement

Après l’entraînement, le club de la capitale a aussitôt divulgué le groupe retenu par Luis Enrique pour la rencontre amicale face au Havre Athletic Club, demain (vendredi 21 juillet) à 17 h. Un match diffusée sur la PSG TV, la chaîne Twitch du club, mais aussi sur BeIN Sports, dans lequel seront impliqués 27 joueurs Rouge & Bleu. Les blessés (Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes), ainsi que Carlos Soler, laissé au repos et Neymar Jr, trop juste pour effectuer la rencontre, ne sont pas intégrés au groupe. Les six recrues du mercato parisien, en revanche, participeront aux hostilités (amicales), de même que les 7 titis présents à l’entraînement aujourd’hui.

Pour en voir plus : PSG : Le groupe pour affronter Le Havre AC

🚨 Le groupe du PSG pour affronter Le Havre avec les 6 nouvelles recrues 🆕 pic.twitter.com/Xou7ZIxIRn — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Ramsus Hojlund, surprise du chef

Le Paris Saint-Germain serait en contact avec l’entourage de Rasmus Højlund, d’après Fabrizio Romano. Cependant, le club de la capitale devra faire face à la concurrence, bien avancée, de Manchester United. Les Red Devils auraient déjà trouvé un accord avec le joueur, comme le révélait le journaliste italien spécialiste du mercato il y a deux jours. United devrait formuler une première offre à l’Atalanta Bergame, qui, de son côté, réclamerait une somme de 70 millions d’euros pour son numéro 9 danois.

Pour en voir plus : Le PSG continue de parler au camp de Højlund

Nicole Payne : parisienne jusqu’en 2026

Quatrième recrue du mercato parisien pour la section féminine, Nicole Payne s’est officiellement engagée avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. L’internationale nigériane est revenue sur son arrivée, ses espoirs et ses objectifs : « Vivre un moment comme celui-là est très spécial. Je suis vraiment reconnaissante d’être ici. […] Je suis une joueuse (défenseure) rapide et j’adore aller vers l’avant. […] J’aime ce championnat (la D1 Arkema), il est très compétitif. […] Mes objectifs sont de gagner l’UEFA Women’s Champions League et le championnat« .

Pour en voir plus : Nicole Payne signe avec la section féminine du PSG

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Nicole Payne.



La défenseure internationale nigériane rejoint les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2026. 🆕✍️#WelcomeNicole 🔴🔵 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 20, 2023 Twitter : @PSG_inside

Harry Kane parti pour rejoindre Munich ?

D’après les informations du Times, Harry Kane ne devrait pas prolonger avec Tottenham, et souhaiterait vivement rejoindre le Bayern Munich cet été, si le président des Spurs tombe d’accord avec le club bavarois. Daniel Levy souhaiterait récupérer une somme de 100 millions de livres sterling (115 millions d’euros), avec un paiement en une seule fois. Tottenham a déjà refusé deux offres de la part du Bayern, mais si ces derniers venaient à proposer la somme voulue, Levy serait surement contraint d’accepter et de ne pas prendre le risque de perdre son numéro gratuitement l’été prochain. Cependant, le fait que Kane ne souhaite ni prolonger, ni rejoindre le PSG pourrait amener les Bavarois a ne pas se soumettre aux requêtes onéreuses de Daniel Levy.

Pour en voir plus : Mercato : Harry Kane ne devrait pas prolonger avec les Spurs

Neymar, parisien avec ou sans amour

Dans une interview accordée à la Chaîne Youtube Que Papinho !, Neymar a évoqué son avenir. Le Brésilien « espère que ce sera au PSG […] jusqu’à présent, personne ne m’a informé de quoi que ce soit, donc je suis là, tranquillement. Je suis serein, même s’il n’y a pas beaucoup d’amour entre les supporters et le joueur. Je serai là […] avec ou sans amour.« . Le numéro 10 parisien revient également sur la MNM : « Les galactiques [du Real Madrid] n’ont pas gagné la Ligue des champions, […]Nous avions une équipe très forte, moi, Messi et Mbappé sommes les 3 meilleurs au monde, nous le savons, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. […]Bien sûr, nous voulions tout gagner, c’était notre désir, mais le football n’est parfois pas le bon ou juste« .

Pour en voir plus : Neymar : « Mon avenir ? J’espère que ce sera au PSG »