Les News PSG du jour : la piste Kim Min-jae de retour, une lutte pour Marcus Thuram…

En ce jour d’ouverture du mercato, le PSG reste associé à de nombreux noms et notamment pour sa défense centrale. Pour l’attaque, le club parisien sera à la lutte avec l’AC Milan pour Marcus Thuram.

Ce samedi 10 juin 2023, le mercato d’été a officiellement ouvert ses portes. Mais le PSG n’a pas attendu cette date pour commencer à renforcer son effectif. Trois recrues vont prochainement renforcer les troupes du futur entraîneur parisien : Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio. Mais le club de la capitale continue de scruter le marché à la recherche de belles opportunités. Et avec le départ de Sergio Ramos et la blessure longue durée de Presnel Kimpembe, le poste de défenseur central devra être amélioré.

Le PSG à la recherche d’un défenseur axial gauche

Pour renforcer sa charnière centrale, le PSG axe ses recherches sur un défenseur axial gauche. Et depuis plusieurs semaines, le nom de Lucas Hernandez est lié à l’actualité des Rouge & Bleu. Alors qu’il se remet d’une grave blessure à un genou, l’international français a des doutes sur son avenir au Bayern Munich, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Et selon plusieurs médias, le joueur de 27 ans ne serait pas insensible à l’intérêt des Rouge & Bleu. Mais le club bavarois veut conserver son Français et lui proposerait un contrat de trois saisons supplémentaires selon Bild. La semaine qui arrive pourrait avoir son importance dans ce dossier. Le joueur souhaiterait être fixé sur son futur avant son départ en vacances le 14 juin prochain. Toujours selon le média allemand, les pourparlers pour un départ de Lucas Hernandez pourraient s’ouvrir à partir de 50M€. Si le champion du Monde 2018 refuse de prolonger, le PSG sera en position de force dans ce dossier.

Autre piste pour améliorer la défense, celle menant à Kim Min-jae. Auteur d’une très belle saison avec le Napoli, l’international sud-coréen de 26 ans a été l’un des grands artisans du titre de champion des Partenopei. Avec une clause de 47M€ valable jusqu’à la mi-juillet, le défenseur de Serie A attise les convoitises. Et selon The Daily Telegraph, le PSG serait à l’affût en cas de départ du joueur. Cependant, le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, souhaiterait supprimer cette clause en proposant un nouveau bail. Mais le PSG fera face à la concurrence des clubs anglais dans ce dossier. Selon RMC, Manchester United serait en pole.

🚨 Le PSG proposerait un contrat de 5 ans + un salaire élevé à Lucas Hernandez ! Le Bayern Munich lui proposerait seulement 3 ans.



Si le joueur décide de vouloir rejoindre le PSG, le club devra faire une offre que les Bavarois ne peuvent PAS REFUSER 🔥🇫🇷



[@cfbayern] pic.twitter.com/3D9IiHiLZk — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 10, 2023

De la concurrence pour le PSG dans le dossier Marcus Thuram

À l’instar de Marco Asensio et Milan Skriniar, le PSG cherche les bonnes opportunités de marché avec des joueurs en fin de contrat. Ainsi, la direction parisienne a jeté son dévolu sur Marcus Thuram, libre de tout contrat avec le Borussia Mönchengladbach. L’international français de 25 ans répond à plusieurs critères : efficace, polyvalent et proche de Kylian Mbappé, avec lequel il a déjà prouvé sa complémentarité. Mais le champion de France n’est pas seul sur ce dossier. En effet, selon le journaliste, Matteo Moretto, l’AC Milan serait un sérieux concurrent. Le club milanais aurait décidé d’accélérer pour s’attacher les services de l’ancien Guingampais et aurait même rattrapé son retard sur les Rouge & Bleu. La semaine qui arrive pourrait donc être décisive pour connaître la future destination de Marcus Thuram.

À voir aussi : Mercato : Le point sur les potentiels mouvements

Bernardo Silva, cible prioritaire

Actuellement concentré pour réaliser un triplé historique avec Manchester City, Bernardo Silva devra, dans les jours à venir, mettre au clair son avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Skyblues, l’international portugais de 28 ans aurait des envies d’ailleurs. Et un retour en Ligue 1 ne lui déplairait pas, après son aventure à l’AS Monaco. Et Luis Campos, qui l’avait recruté à l’ASM en 2014, a fait de son compatriote sa priorité pour remplacer Lionel Messi. D’après Le Parisien, « Luis Campos est surtout convaincu que Silva est l’un des profils qu’il manque pour équilibrer l’effectif du PSG. Polyvalent, capable de se balader à tous les postes de l’entrejeu, d’enfiler le costume de relayeur, de créateur ou de neuf et demi, il a surtout les qualités pour faire du côté droit son jardin. » Mais dans ce dossier, le plus dur sera les négociations entre les deux formations.

Xavi Simons flou sur son avenir

Possédant une clause de rachat de 12M€ dans son contrat lui permettant de revenir au PSG, Xavi Simons sème le doute sur son avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSV Eindhoven, le Néerlandais de 20 ans doute encore d’un retour au PSG, notamment en raison du flou qui entoure le projet parisien : « De toute évidence, beaucoup de choses ont changé maintenant. Je n’ai pas encore rencontré ni parlé au nouveau manager. Je vais lui parler et m’asseoir avec le PSV puis je déciderai de mon avenir. Je suis au courant de la clause du PSG pour me faire revenir mais, pour autant que je le sache, ils n’ont pas encore de manager. »