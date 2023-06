Ce samedi 17 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre Les News PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Trop de noms pour une seule place

Après l’éviction de Christophe Galtier actée mais pas officielle, le PSG s’active afin de trouver un remplaçant à son coach, tout en avançant dans le même temps sur le licenciement de ce dernier. En ce sens, le nom de Julian Nagelsmann paraissait comme étant le plus proche de rejoindre le club de la capitale. Cependant, nos confrères de L’Equipe ont affirmé dans la nuit de ce vendredi que le technicien allemand n’est plus une piste, et que d’un commun accord, les négociations ont été rompues. C’est à partir de cette information que les noms ont fusés. Entre José Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta ou encore le plus récent, Sergio Conceiçao, les pistes ne cessent de fuser depuis quelques heures maintenant.

Pour en savoir plus : Motta, Arteta, Conceiçao… le grand défilé du PSG se poursuit

Toujours sur le sujet de cette valse des coachs européens qui se dessinent autour du Paris Saint-Germain, des informations en provenance d’Espagne émanent également. En effet, selon notre confrère Dani Gil Lopez, correspondant à Paris pour Mundo Deportivo, en s’appuyant sur l’entourage du principal intéressé, « si tout reste ouvert pour son futur, Luis Enrique n’aurait toutefois eu aucun contact avec le board du PSG« .

Le RB Leipzig en embuscade dans le dossier Marcus Thuram ?

Pour son recrutement, le PSG semble se pencher davantage sur des joueurs libres de tout contrat afin de se renforcer à moindre coût. Une politique de recrutement souvent qualifiée de « marché d’opportunités ». Parmi les opportunités qui se présentent aux dirigeants du club de la capitale au cours de cet été 2023 : Marcus Thuram. L’international français est allé jusqu’au terme de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach et est donc désormais libre de s’engager où il le souhaite. Si le Paris Saint-Germain s’est positionné sur le dossier, ce dernier s’apparenterait dorénavant à une course. En effet, selon les derniers échos de la presse, en plus de l’Inter Milan et l’AC Milan, c’est le RB Leipzig qui pointe le bout de son nez pour attirer Marcus Thuram. En effet, selon Sky Sport en Allemagne,, le club qui s’apprête à perdre le titi parisien Christopher Nkunku en partance pour Chelsea, se serait rapproché de l’ancien de l’EA Guingamp. Ce dernier espèrerait une prime à la signature de 10 millions d’euros afin de parapher un contrat avec un quelconque club.

Pour en savoir plus : Un nouveau prétendant entre dans la danse pour Marcus Thuram

Lucas Hernandez toujours entre le PSG et le Bayern Munich

S’il a tout d’une cible prioritaire pour le PSG, Lucas Hernandez aurait communiqué à ses dirigeants son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain dès cet été 2023, à un an de la fin de son contrat. Cependant, le dossier pourrait rapidement se transformer en feuilleton. En effet, malgré la volonté de son joueur, le Bayern Munich ne semblerait pas vouloir faciliter la tâche au club de la capitale. Le champion d’Allemagne espère tirer de ce dossier un chèque avoisinant les 60 millions d’euros + des bonus. Des attentes financières pourraient faire durer les négociations dans le temps. Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, s’est exprimé sur le dossier ce samedi 17 juin et ne semble pas avoir abandonner l’idée de retenir son défenseur polyvalent champion du monde 2018.

A lire aussi : Les propos du président du Bayern Munich sur le dossier Lucas Hernandez

Dans l’actualité du PSG, le nom de Kang-In Lee revient également avec insistance ces derniers jours. Le joueur sud-Coréen de 22 ans est annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain. S’il devrait être une des prochaines recrues Rouge & Bleu, les équipes de Canal Supporters se sont penchées sur le profil du joueur et le transfert à venir du RCD Majorque au club de la capitale. Découvrez le Talk CS (ici) sur le sujet sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris.