Les news PSG du jour : Le long dénouement autour du coach, Rico sort du coma…

Ce lundi 19 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Long dénouement pour le coach

Alors qu’hier soir, L’Equipe annoncait Luis Enrique au PSG avec une signature rapide, le Paris Saint-Germain n’avance pas dans les négociations pour le départ de Christophe Galtier. « Aucune nouvelle concrète« , ni même de « discussion réelle » avec un autre club pour le coach français selon RMC Sport. Tant que Christophe Galtier n’est pas parti, aucune officialisation du futur entraineur ne pourra être faite.

Pour en voir plus : Aucune négociation entre le PSG et Christophe Galtier

Cependant, le prochain entraîneur parisien devrait, selon toute vraisemblance, être Luis Enrique. L’Espagnol a convaincu la direction parisienne et notamment Nasser Al-Khelaïfi qui a poussé pour s’adjuger les services de l’ancien sélectionneur de la Roja. Au point que Lucho Enrique aurait impressionné la direction parisienne, selon RMC Sport. Le champion d’Europe 2015 avec le Barça aura à cœur d’avoir un pouvoir décisionnaire, notamment sur le mercato qui arrive.

Pour en voir plus : PSG : Enrique impressionnant face à Al-Khelaïfi et Campos

Même s’il n’est pas encore officiellement l’entraîneur du PSG, le club de la capitale projette son plan avec le technicien espagnol dans l’équation. Même s’il a côtoyé Neymar au FC Barcelone, le PSG aimerait prêter ou vendre la star brésilienne. Dans ce dossier, la direction du Paris Saint-Germain « n’hésitera pas un seul instant si une ouverture se présente. » Les décideurs parisiens auraient une idée précise pour son attaque. Kylian Mbappé sur le couloir gauche, Bernardo Silva à droite et un attaquant de pointe dans l’axe. Si jamais Neymar devait rester, il pourrait en effet se retrouver dans le cœur du jeu dans un milieu à trois avec le rôle de relayeur offensif ou meneur de jeu.

Pour en voir plus : Les plans du PSG avec Luis Enrique

Le dossier chaud : Luis EnriKane ?

En effet, la venue potentielle de Luis Enrique pourrait débloquer pas mal de situation dans le mercato estival parisien, notamment la piste Harry Kane. Malgré des pistes telles que Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos pour le poste de numéro 9 au PSG, Harry Kane pourrait être persuadé de signer avec la signature d’Enrique comme coach parisien. Selon AS, le PSG sera seul sur le dossier après que le Real ou encore Manchester United se soient retirer du dossier.

Pour en voir plus : Luis Enrique au PSG, un point fort pour le dossier Kane ?

La bonne nouvelle : Sergio Rico sort du coma !

Après son terrible accident de cheval survenu le 28 mai dernier, Sergio Rico semble être sur le bon chemins aux dernières nouvelles. Touché gravement à la tête, Sergio Rico est depuis à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Si son état de santé s’était stabilisé ces derniers jours, il ne s’était pas pour autant amélioré. Cependant, ce lundi 19 juin, une amélioration est à noter. En effet, à la sortie de l’hôpital, sa femme, Alba Silva, a donné des nouvelles de son mari : « Il continue de faire de petits pas en avant et la vérité est que nous voyons déjà un peu plus la lumière. » Le gardien de but du PSG a reconnu s’est proche au moment de son réveil, allant même jusqu’à communiqué par des gestes, tant ses cordes vocales ont été touchées par les intubations.

Pour en voir plus : Bonnes nouvelles autour de l’état de santé de Sergio Rico !

Conclusion pour Ndour

Le PSG s’est montré actif sur ce début de mercato estival, même si aucune arrivée n’a encore été officialisée. Outre des joueurs expérimentés, les dirigeants parisiens cherchent à recruter des jeunes talents prometteurs. C’est le cas de Cher Ndour. En fin de contrat avec le Benfica, le milieu de terrain italien (18 ans) devrait rejoindre le PSG pour cinq ans. Le club a accéléré dans ce dossier ces derniers jours et il n’y aurait plus que quelques détails avant que cette arrivée soit officielle.

Pour en voir plus : Le PSG proche de conclure le dossier Cher Ndour ?

Verratti en Arabie Saoudite ?

Après 11 ans sous le maillot du PSG, Marco Verratti ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors qu’il y a quelques semaines, on parlait d’envie de départ, ces dernières se sont estompées durant le mois de juin. Ces derniers jours, des intérêts de clubs saoudiens, dont les noms n’ont pas filtré, seraient venus au renseignement pour une éventuelle arrivée de l’international italien dans la Saudi Arabian Pro League. Le PSG ne serait pas contre vendre son numéro 6 mais pour cela, il voudrait d’abord trouver son remplaçant.

Pour en voir plus : Intérêt de l’Arabie Saoudite pour Marco Verratti

Campos freelance saison 2

Depuis un an, Luis Campos est le conseiller sportif du PSG. Mais le dirigeant portugais ne travaille pas uniquement avec les Rouge & Bleu. Il occupe aussi des fonctions au sein du Celta Vigo. Ce lundi, le président du club espagnol a expliqué que Campos allait poursuivre sa collaboration avec le club. « Nous avons fait un premier grand pas avec Luis Campos et nous voulons en faire un autre avec l’entraîneur […] et à partir de là, nous voulons commencer à grandir et à avoir plus de stabilité sportive« , a expliqué Carlos Mouriño.

Pour en voir plus : Luis Campos confirmé au Celta Vigo