Ce jeudi 29 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Lucas Hernandez à Paris

Après plusieurs jours de spéculation, Lucas Hernandez va finalement signer pour le Paris Saint-Germain. Selon Marca, le Français serait déjà présent dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Le bail serait de 3 ans plus une année en option. Après de multiples confirmations de la part de l’environnement médiatique, notamment par Fabrizio Romano, Fabrice Hwakins ou encore Loïc Tanzi : le champion du monde 2018 devrait passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat à la Factory dans la foulée. Le montant du transfert varie selon les sources, la somme varierait entre 40 et 50 millions d’euros.

Le dossier chaud : Mbappé pourrait prolonger avec Paris

L’avenir de Kylian Mbappé est l’un des feuilletons les plus en vue du mercato estival 2023. Si le joueur a affirmé vouloir continuer au PSG la prochaine saison, le club de son côté reste ferme sur sa position : soit le numéro 7 prolonge, soit il sera vendu dès cet été. Un ultimatum qui pourrait être posé au capitaine des Bleus demain ! En effet, selon Marca, une réunion devrait avoir lieu entre Nasser Al Khelaïfi et la mère du joueur, Fayza Lamari. Selon le quotidien madrilène, une des deux options pourrait considérablement être envisagé : Kylian Mbappé pourrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain de deux ou trois saisons avec une garantie de départ l’été prochain. Les clauses libératoires sont interdites en France, de fait, l’accord commun d’un transfert à Madrid en 2024 se ferait verbalement.

Luis Enrique de passage dans la capitale

Alors que l’officialisation de sa venue au Paris Saint-Germain devrait avoir lieu lundi lors d’une conférence de presse, Luis Enrique était de passage dans la capitale. En effet, l’Espagnol aurait passé 48h à Paris, afin de conclure les derniers détails dans son contrat de 2 ans, plus une année en option, avec les Rouges & Bleu, mais aussi pour visiter le nouveau centre d’entrainement du club à Poissy. L’occasion pour lui et son staff de prendre leurs marques avec leur futur lieu de travail.

🚨 Luis Enrique a passé 48h à Paris pour finaliser les derniers détails de son arrivée. Il a aussi visité le nouveau centre d’entraînement du PSG selon Le Parisien.



— Canal Supporters (@CanalSupporters) June 29, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Chrisgolfe Galtier ?

Hier, une délégation saoudienne, représentant le club d’Al Hilal, était arrivée dans la capitale pour tenter de convaincre Marco Verratti. Mais leur voyage serait aussi dans le but de trouver un nouvel entraineur. Selon AS, le dévolu du club du Golfe se serait jeté sur Christophe Galtier, après l’échec de Massimiliano Allegri. Le Français pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite et diriger l’effectif ambitieux du club de Riyad. Cette opération pourrait aussi arranger le Paris Saint-Germain dans les négociations de départ de son coach, notamment autour des indemnités de licenciement.

Le calendrier du PSG la saison prochaine

La LFP a dévoilé le calendrier de Ligue 1 Uber Eats pour la prochaine saison et les premières rencontres des Rouge & Bleu s’annoncent bouillantes. En effet le Paris Saint-Germain devra faire face à 6 premières journées de haut niveau. Après avoir reçu Lorient et s’être déplacé à Toulouse, le club de la capitale affrontera à la chaîne : le RC Lens, l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Ajoutez à cela la première journée de phase de groupe de Ligue des Champions entre la 5ème et 6ème journée et le premier mois de compétition pour la club parisien s’annonce électrique.

Grosse recrue ou énième gros risque ?! Lucas Hernandez va rejoindre les Rouge & Bleu pour la somme, selon toute vraisemblance, de 40 millions d’euros. Un top défenseur pour un prix aussi bas, c’est un bon coup, mais quand on connait le passif des blessures du joueurs, on peut se poser des questions. La team CS est revenu sur cette opération et répond au questionnement : est-ce que Lucas Hernandez est une bonne recrue pour le PSG ?