Ce dimanche 9 juillet 2023, le PSG continue d’occuper la rubrique mercato. Voici notre résumé de la journée en terme d’actu autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la Une : Lucas Hernandez au PSG jusqu’en 2028

Le PSG continue d’officialiser ses nouveaux joueurs. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee, une cinquième recrue a été annoncée ce dimanche. En provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez a paraphé un contrat de cinq saisons avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en 2028. Au micro du site officiel du club, le champion du Monde 2018 a évoqué sa joie de vivre cette nouvelle aventure : « J’arrive dans un très grand club avec de très grands joueurs. Je suis jeune et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis venu ici pour apprendre justement, mais aussi et surtout pour gagner des trophées… Un maximum ! C’est ma plus grande source de motivation. Je joue pour gagner, et je veux tout gagner ici (…) Je suis quelqu’un qui en veut toujours plus dans ma carrière, et c’est pour cela que je rejoins le club, pour pouvoir atteindre ces objectifs. »

Le dossier chaud : Galatasaray veut récupérer deux indésirables du PSG

La connexion PSG-Galatasaray risque d’occuper l’actualité parisienne lors des prochains jours. Auteur d’un prêt réussi chez le club turc la saison passée, Mauro Icardi serait proche de rejoindre définitivement la formation d’Istanbul. Les deux clubs se seraient mis d’accord pour un transfert aux alentours de 10M€ pour racheter la dernière année de contrat de l’Argentin, selon la presse turque. Et l’attaquant de 30 ans pourrait être rejoint par l’un de ses compatriotes. En effet, Leandro Paredes pourrait également quitter la Ville Lumière pour rejoindre Galatasaray contre une somme de 6M€. Après les arrivées de ses recrues, le PSG commence à entamer les dossiers de ses indésirables.

🚨 CONFIRMATION : Le transfert de Mauro Icardi à Galatasaray sera finalisé la semaine prochaine pour 10M€ 🤝🇦🇷



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/76HpDNsCkQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 9, 2023

La bonne nouvelle du jour : Le premier message de Sergio Rico

Après plusieurs semaines d’inquiétude autour de Sergio Rico, suite à son accident de cheval survenu le 28 mai dernier, l’état de santé du portier du PSG rassure de plus en plus. Après être sorti du coma il y a quelques jours, l’Espagnol n’est plus en soins intensifs. Mieux encore, Sergio Rico s’est exprimé pour la première fois sur son compte Instagram et a adressé un message de remerciement. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma rééducation et je m’améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Encore une fois, je vous remercie tous et j’espère vous revoir bientôt. »

Dortmund veut séduire Zaïre-Emery

L’une des satisfactions de la saison 2022-2023, Warren Zaïre-Emery, a marqué les esprits et a tapé dans l’oeil de certains clubs européens. Habitué à récupérer les jeunes talents d’Île-de-France, le Borussia Dortmund aurait entamé des pourparlers avec le PSG pour son jeune Titi. À la recherche d’un remplaçant à Jude Bellingham, transféré au Real Madrid, le BVB cherche un jeune talent pour combler ce vide. De son côté, le club parisien veut prolonger son joueur, encore sous contrat jusqu’en 2025, et qui représente parfaitement la vitrine du centre de formation. Mais selon RMC, « en coulisses toutefois, le ton n’est pas tout à fait aussi catégorique: toutes les parties ne ferment pas la porte à double tour. » Le Borussia Dortmund essaye donc de faire le forcing, surtout que le Titi est suivi de près par Arsenal et Manchester City.

La cote de popularité de Mbappé en baisse

Alors que son avenir est de plus en plus fou et que ses récentes déclarations font polémiques au sein du club, Kylian Mbappé voit sa cote de popularité baisser en France. Dans un sondage Odoxa révélé ce dimanche pour RTL et Winamax, on observe que 70% des Français le trouvent sympathique, soit dix points de moins qu’en 2019. Il parait, en outre, bien moins humble qu’il y a quatre ans de cela : 45% (moins 21) et moins charismatique : 57% (moins 9). Mais, le champion du Monde reste toujours l’un des sportifs préférés des Français juste derrière Teddy Riner et Tony Parker.

