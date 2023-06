Les news PSG du jour : Luis Enrique arrive, le retour en force de la piste Harry Kane…

Comme chaque jour durant la période des transferts sur Canal Supporters, retrouvez les news qu’il ne fallait pas manquer en ce dimanche 18 juin. Place au dossier Luis Enrique et à la piste Harry Kane.

La piste Marcus Thuram toujours d’actualité

La Gazzetta dello Sport a proposé un point sur le dossier Marcus Thuram ce dimanche matin. Le PSG et le Milan AC se trouveraient ainsi aux coudes à coudes. D’un côté, le PSG lui proposerait un salaire plus avantageux alors que le Milan AC lui offrirait une place de titulaire. Un dossier qui devrait se décanter la semaine prochaine selon le journal aux papiers roses.

Négociations toujours en cours pour Kang-im Lee

Annoncé très proche de rallier le PSG il y a quelques jours, Kang-im Lee doit encore attendre que Majorque, son club, se mette d’accord avec le PSG concernant son transfert. Les pourparlers sont en cours et Marca nous indique qu’un accord autour des 22 millions d’euros pourrait être acté dans les tous prochains jours. Le joueur, quant à lui, n’aurait pas non plus trouvé d’accord, mais le média madrilène précise que le Coréen, désireux de rallier la ville lumière, ne devrait pas avoir trop de mal à dire oui au PSG.

🚨 ACCORD TROUVÉ entre Luis Enrique et le PSG. Il reste seulement quelques détails contractuels. On évoquait ce dimanche 2 ans d’engagement 🤝🇪🇸



[Le Parisien] pic.twitter.com/zBJ5oaRtPS — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 18, 2023

Luis Enrique arrive

On arrive au terme du feuilleton concernant le futur coach du PSG. Après de nombreuses pistes explorées, c’est désormais Luis Enrique qui tient assez nettement la corde. Les sources sont unanimes, l’ancien sélectionneur de la Roja, choix numéro un de la direction rouge et bleu, débarquera en lieu et place de Christophe Galtier. Quelques détails resteraient à préciser mais tout serait en très bonne voie.

Le retour de la piste Harry Kane

Associé au PSG il y a plusieurs jours de cela, Harry Kane fait son retour dans l’actualité parisienne. L’avant-centre de Tottenham, en fin de contrat en juin 2024 avec les Spurs, serait notamment une volonté de Nasser Al-Khelaïfi, nous a exposé Le Parisien ce jour. De là à voir le club de la capitale faire le forcing prochainement ?

