Ce lundi 17 juillet 2023 a été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Contacts entre Hugo Lloris et Paris !

Après l’accident de Sergio Rico le Paris Saint-Germain est en quête d’un gardien numéro 2 qui serait capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. D’après RMC Sport, le club de la capitale aurait pris des contacts avec Hugo Lloris, qui serait séduit à l’idée de rallier la capitale. Rien de concret cependant, le club de la capitale à d’autres options, notamment Yassine Bounou. Paris pourrait gagner au change en recruter l’ancien capitaine des Bleus, notamment par rapport aux quotas de l’UEFA sur les joueurs formés en France, un souci qui va tomber sur le club assez vite.

Le dossier chaud : Le retour de Kylian Mbappé, les menaces d’un départ libre

Ce lundi a été ponctué par la rentrée des joueurs internationaux du Paris Saint-Germain. Parmi eux, le plus attendu de tous les supporters, mais aussi des médias espagnols : Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a bel et bien repris l’entraînement au Campus PSG de Poissy aujourd’hui. Il y a retrouvé ses coéquipiers en Rouge & Bleu, et a rencontré son nouvel entraîneur, Luis Enrique. Batterie de tests physiques et médicaux au programme, qui sont évidemment concluants après sa préparation personnelle dans le Vaucluse.

Cependant, le numéro 7 parisien n’a pas fait parler de lui que sur ce sujet aujourd’hui. En effet, The Athletic révélait plus tôt dans la journée que selon des sources proches du dossier Mbappé, un départ gratuit vers Madrid poserait de réels soucis financiers au PSG. Ce départ aurait un vrai impact sur le FPF (fairplay financier) du club, qui serait amené à devoir vendre en masse, pour combler un déficit de 175 millions d’euros laisser par le départ de Mbappé pour la Casa Blanca. L’impact sur le FPF qu’aurait ce départ aurait même dû forcer les dirigeants parisiens à suspendre certains dossiers, notamment celui de Bernardo Silva.

Le dossier Harry Kane

Si Paris aurait bouclé les détails d’un contrat avec Dusan Vlahovic, le club de la capitale ne désespère pas dans le dossier Harry Kane. Selon FootMercato, le PSG pousse en coulisses pour tomber d’accord avec l’Anglais sur les bases d’un contrat et le dissuader de préférer le Bayern. En cas de réussite, les dirigeants parisiens feraient une offre « que Tottenham ne pourra pas refuser« . Le plan B demeure Dusan Vlahovic et le dossier avance bien.

Cependant, le nouvel entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, explique que le numéro 10 de Tottenham est totalement engagé avec son équipe. « Il est ici et tant qu’il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons, et c’est ainsi que j’ai vu les choses […] La discussion ne portait pas vraiment sûr [l’avenir], mais plutôt sur le collectif et sur ce que nous faisons […] Il reste près d’un mois avant le début de la saison, la fenêtre de transfert est encore ouverte, alors nous verrons ce qui se passera. »

City prêt à vendre Bernardo Silva ?

La piste prioritaire du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva, est restée bloquée pendant quelque temps, mais aujourd’hui, le dossier a l’air de se décanter. Toujours selon FootMercato, Manchester City serait (enfin) prêt à vendre son numéro 20, mais à un prix raisonnable. Paris avait déjà fait une offre jugée trop basse par les Citizens. L’agent du joueur, Jorge Mendes, pousserait même en interne pour que le transfert se réalise, ce qui est le souhait de son ami Luis Campos, mais aussi de son joueur directement, qui souhaite renouer avec la Ligue 1. Le PSG avait proposé des joueurs en échange (Verratti, Donnarumma et Kimpembe) mais City ne veut « que du cash« .

Xavi Simons signe à P… Uma

Le joueur Batave devrait faire son grand retour dans le club de la capitale et avait même teasé hier une annonce sur son compte Instagram, prévue aujourd’hui à 14h. Xavi Simons a tenu promesse et a officialisé une signature, mais chez Puma, son nouvel équipementier.

Concernant sa signature au Paris Saint-Germain, l’annonce devrait avoir lieu demain d’après Fabrizio Romano. On devrait également savoir si le joueur partira en prêt ou non ce mardi. La destination du titi devrait selon toute vraisemblance être le RB Leipzig, mais aucune option d’achat n’est envisagée.

Programme de la semaine !

Ce lundi, les internationaux du PSG ont repris l’entraînement, du moins sont de retours dans le club. Des tests médicaux et physiques attendaient les joueurs revenus de leurs vacances. L’occasion pour Marquinhos, Veratti, Donnarumma, Asensio, Skriniar, Zaïre Emery et tant d’autres de découvrir le nouveau centre d’entraînement du club, le Campus PSG de Poissy. Les joueurs ont aussi pu rencontrer leur nouveau coach, Luis Enrique, avant de se préparer pour la semaine chargée qui les attend.

En effet, la semaine qui attend Paris va être remplie : séances d’entrainements de mardi à jeudi, rencontre amicale contre Le Havre AC vendredi à 17h (diffusée sur la PSG TV, la chaîne Twitch du club et sur BeIN Sports), envol pour le Japan Tour 2023 samedi et première journée au Japon (visites et entraînements) dimanche. Les affaires reprennent pour les Rouge & Bleu !

