Ce mercredi 14 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Suporters.

A la Une : Mbappé dello Sport

Au cœur d’une interview exclusive donnée à la Gazetta dello Sport, Kylian Mbappé n’a pas manqué d’évoquer les problèmes au PSG. Le numéro 7 parisien est revenu sur son avenir, affirmant être heureux à Paris et ne jamais avoir évoqué de nouvelle prolongation avec les Rouge et Bleu. Le capitaine des Bleus pointe également du doigt les limites de l’effectif cette saison, qui ont amené le PSG à se faire éliminer en Ligue des Champions. Enfin Mbappé affirme son désaccord avec les critiques qu’a reçu Lionel Messi de la part des supporters.

Mbappé n’a pas fini de faire parler de lui ces prochaines semaines. Rien que cet après midi, Marca révélait que la mère du joueur, Fayza Lamari aurait eu des échanges téléphoniques avec Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, pour aboutir à trois solutions : pas de prolongation et partir libre l’an prochain ; être vendu cet été ou prolonger tout en étant sur de rallier le Real Madrid en 2024.

Le dossier chaud : Christophe Galtier vers le Napoli ?

Christophe Galtier ne sera très certainement pas le coach du PSG la saison prochaine, et aurait trouver une porte de sortie de l’autre côtés des Alpes. En effet le Napoli, sans entraineur également depuis le départ de Luciano Spalletti, aurait trouvé son choix numéro un en la personne de Christophe Galtier. Le Champion de France 2023 serait, en effet, le favoris pour reprendre les rênes du champion d’Italie de cette saison. Une information donnée par Gianluca Di Marzio ce matin et relayée par L’Equipe dans l’après-midi.

Kolo Muani évoque le PSG

En tout cas, quand on pose la question au vice Champion du Monde 2022 en conférence de presse ce matin, le joueur ne ferme pas la porte totalement. Le rêve de joueur dans un grand club et Paris serait une option envisageable. Pour l’heure, le joueur ne souhaite pas prendre de décision, et quelques jours auparavant, le buteur de Francfort affirmait qu’il pourrait continuer en Bundesliga avec son club actuel.

Cher Ndour, officialisation à veni

Le média A Bola, le jeune italien serait tout proche de signer pour le PSG. Le milieu de terrain de 18 ans pourrait être la prochaine recrue du club de la capitale, ne manquant que l’officialisation de la part des Rouge et Bleu. Au même titre que Kang-In Lee.

Un autre jeune en vue ?

Le PSG à l’air de vouloir s’axé sur la jeunesse sur ce mercato, et une nouvelle piste s’ajoute à celles déjà en cours. En effet Mundo Deportivo révèle que le club parisien s’est positionné sur le dossier Fabricio Diaz, champion du Monde U20 avec l’Uruguay. Le PSG voudrait le recruter dans son club satellite de Braga, au Portugal, avant de lui donner sa chance dans la capitale. Paris se confronte cependant à une concurrence européenne fournie, notamment celle du FC Barcelone.

Renato Sanches intéresse encore

Et de trois clubs turcs intéressés pour le Portugais. En effet, après Galatasaray et le Fenerbache, le milieu du PSG serait pisté le Besiktas, comme le dévoile Fanatik. L’international de la Seleção portuguesa ne serait pas contre l’idée de partir ailleurs cet été, notamment pour aborder l’Euro 2024 avec le plus de temps de jeu possible.

