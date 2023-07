Les news PSG du jour : Mbappé vs Paris, 2 nouvelles officialisations …

Ce jeudi 6 juillet 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la une : Échange épistolaire rugueux entre Mbappé et le PSG

Le dossier Mbappé continue de faire parler de lui. L’Equipe révèle que le français a renvoyé une lettre au club le 23 juin dernier pour expliquer en détail son choix de ne pas activer l’année de prolongation en option. Le Paris Saint-Germain aurait entamé une stratégie jugée « offensive ». Le 3 juillet, la direction parisienne aurait répondu à la lettre en question par une nouvelle lettre. Un échange épistolaire qui témoigne de toute la tension inhérente au dossier. Le club reproche à Kylian Mbappé d’avoir causé « d’énormes préjudices » par la révélation publique de la lettre. De plus, Nasser Al-Khelaïfi a rajouté une couche après l’intronisation officielle de Luis Enrique et s’est montré véhément à l’égard de son joueur : « La position est très claire. Si Kylian reste (…) il doit signer un nouveau contrat. On veut pas laisser partir le meilleur joueur au monde gratuit.«

Le dossier chaud : La piste Dembélé (encore) de retour

Ousmane Dembélé associé au PSG, ça commence à en devenir une habitude. Une fois n’est pas coutume, l’international français est de nouveau lié au club parisien. Selon FootMercato, le PSG songerait sérieusement à lever la clause de Dembélé à hauteur de 50M€ cet été. Son arrivée pallierait à un éventuel départ de Kylian Mbappé. Paris était déjà tout proche de le signer libre lors du mercato estival 2022. L’affaire n’a finalement pas abouti et le barcelonais a prolongé son bail de seulement 2 ans. Le Barça se retrouve désormais dans une situation où le joueur pourrait se trouver libre au terme de l’exercice 23/24 ou être vendu cet été. Affaire à suivre…

Mercato PSG : La phase 2 enclenchée

Après l’arrivée de 6 nouvelles recrues, le PSG s’attaquerait désormais aux gros dossiers de l’été selon L’Équipe. Paris rêverait toujours de Bernardo Silva, qui lui aussi aimerait rejoindre la capitale. Cependant, il n’existerait toujours aucune négociations entre le PSG et Manchester City. Le PSG entend bien boucler l’arrivée de « renforts offensifs d’envergure » comme le révèle le quotidien sportif et son journaliste Damien Degorre. Osimhen, Kane, Kolo Muani ou même la timide piste Gonçalo Ramos, Paris entend bien frapper un (gros) coup cet été !

Officiel : Milan Skriniar et Marco Asensio sont Parisiens

Après de longues semaines d’attentes le PSG officialise enfin 2 de ses recrues estivales. Tout d’abord Milan Skriniar. Le défenseur slovaque, longtemps pisté par le club, s’engage pour un contrat longue durée de 5 ans jusqu’en 2028. Voulu par le club à l’été et à l’hiver 2022, l’ancien capitaine de l’Inter arrive comme un vrai renfort de l’arrière garde parisienne. Point de doute malgré tout sur son état physique, le défenseur d’1m87 sort d’une longue blessure. Skriniar a tenu à rassurer : « Aujourd’hui tout va mieux, je me sens parfaitement bien. J’ai disputé deux rencontres avec mon équipe nationale de la Slovaquie, donc je suis prêt« .

Deuxième recrue officialisée de la journée, Marco Asensio. L’international espagnol arrive libre au club et s’engage pour une durée de 3 ans. Joueur de « classe mondiale » aux yeux de Luis Enrique, nul doute que le tacticien espagnol est ravi de retrouver son petit protégé. Membre important de la sélection espagnole sous « Lucho« , Asensio arrive avec l’ambition de remporter tous les trophées possible au PSG. Reste encore à savoir quel rôle il occupera dans la hiérarchie sur l’aile droite où un certain Bernardo Silva pourrait venir le doubler.

