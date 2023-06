Ce dimanche 25 juin 2023, le PSG continue d’occuper la rubrique mercato. Voici notre résumé de la journée en terme d’actu autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la Une : Messi se confie sur ses deux années au PSG

Après deux saisons contrastées au PSG, Lionel Messi va vivre une nouvelle aventure du côté de la MLS et plus précisément à l’Inter Miami. L’occasion pour l’Argentin d’évoquer ses deux années passées chez les Rouge & Bleu, dans un entretien à beIN SPORTS. Et le champion du Monde 2022 a connu un premier exercice compliqué chez les champions de France : « Je suis venu à Paris parce que j’aimais le club, j’y avais des amis, beaucoup de gens que je connaissais dans le vestiaire, de la sélection, d’autres que j’avais aussi connu avant, ça me paraissait plus facile de m’adapter contrairement à un autre endroit où j’aurai pu aller. C’est pour ces raisons que j’ai décidé de venir dans ce club. En vrai, ça a été une adaptation difficile, beaucoup plus que ce que je m’imaginais malgré le fait de connaître du monde dans le vestiaire, j’avais des relations avec eux mais ça a été difficile de m’adapter à ce changement, je suis arrivé tard, je n’ai pas eu de préparation d’avant-saison, avec un nouveau club, une autre manière de jouer, de nouveaux coéquipiers, la ville, tout ça a rendu mon adaptation difficile au début, pareil pour ma famille. »

Après une saison 2021-2022 difficile, le septuple Ballon d’Or a montré un meilleur visage lors de cet exercice, et surtout avant la Coupe du monde : « C’est sûr que le début de saison suivant a été très bon. Car j’ai déjà pu faire la préparation d’avant-saison contrairement à l’année d’avant, j’étais-là au début avec mes coéquipiers, avec beaucoup de nouveaux joueurs, de départs aussi. Une adaptation à un nouveau style de jeu, avec un nouvel entraîneur. Mais je me suis senti très bien. Tout s’est bien passé au début, en connaissant un peu mieux tout monde. Je me suis senti très libre en jouant, avec l’objectif mondial. Un Mondial en plein milieu d’une saison change les choses, pas seulement pour moi, mais pour tous les joueurs au niveau mondial, pour toutes les équipes. Mais comme je l’ai dit, au début je me suis senti très bien. »

Les meilleurs extraits de son interview à retrouver ici

Le dossier chaud : Lucas Hernandez disponible à un prix raisonnable

Si l’attaque du PSG a manqué de profondeur lors de cette saison 2022-2023, un autre secteur a grandement souffert, la défense. Et pour remédier à cela, le PSG compte recruter. En plus de Milan Skriniar, Luis Campos a jeté son dévolu sur Lucas Hernandez. Désireux de rejoindre la Ville Lumière, le défenseur de 27 ans, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2024, a indiqué à ses dirigeants son désir de vivre une nouvelle aventure. Et selon les informations de L’Equipe, le champion du Monde 2018 aurait déjà un accord de principe avec les Rouge & Bleu. Désormais, le club parisien doit négocier avec la formation bavaroise. Toujours selon le quotidien sportif, le montant du transfert pourrait osciller entre 35 et 40M€. Mais selon les dernières informations du journaliste, Florian Plettenberg, le PSG n’a pas encore formulé d’offre au Bayern Munich.

Pour en voir plus : Pas encore d’offre du PSG au Bayern pour Lucas Hernandez ?

🚨 BREAKING : Lucas Hernandez est TOUT PROCHE de rejoindre le PSG ! Les discussions pourraient être conclues assez rapidement, sauf contretemps.

Les négociations portent sur un montant compris entre 35 et 40 M€ 🔥🇫🇷



[L’Equipe] pic.twitter.com/80j1OkCYQk — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 24, 2023

Manchester City n’a pas dit son dernier mot pour Bernardo Silva

Désireux de frapper un grand coup pour améliorer son secteur offensif, le PSG pense à un retour de Bernardo Silva en Ligue 1. Cependant, la concurrence sera rude dans ce dossier. Outre l’Arabie saoudite, le FC Barcelone a également manifesté son intérêt pour l’international portugais, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en 2025. S’il reste assez flou sur son futur, le Portugais de 28 ans pourrait aussi poursuivre l’aventure chez les champions d’Angleterre. En effet, selon The Times, Manchester City a fait une proposition revue à la hausse pour convaincre son joueur de rester en Angleterre. Mais la décision finale appartiendra au joueur et il ne sera pas retenu par son coach, Pep Guardiola, en cas d’envie de départ.

Pour en voir plus : Manchester City fait une proposition à la hausse pour conserver Bernardo Silva

Ayman Kari a des prétendants en Angleterre

Prêté pendant six mois au FC Lorient, Ayman Kari pourrait poursuivre l’aventure chez les Merlus sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à hauteur de 5M€. Mais à ce jour, le Titi serait en plein doute. Et pour cause, deux clubs anglais se seraient manifestés : Leicester et Everton. De quoi offrir un sacré challenge à un joueur âgé de seulement 18 ans. Affaire à suivre.

Pour en voir plus : La Premier League s’attaque au cas Ayman Kari

Leandro Paredes confirme l’arrivée de Luis Enrique

Interrogé sur son futur, Leandro Paredes n’a pas fermé la porte à un avenir chez les Rouge & Bleu, lui dont le contrat prendra fin à l’été 2024. Surtout qu’il pourrait se relancer avec l’arrivée prochaine de Luis Enrique : « Je ne sais pas où je vais jouer. En principe, je dois retourner à Paris. Comme je l’ai dit il y a quelques jours, il est possible que Luis Enrique soit l’entraîneur du PSG. J’aime beaucoup cette idée. Mon premier choix est probablement de rester à Paris. Je suis très enthousiaste à l’idée de m’entraîner avec Luis Enrique. » Reste désormais à connaître la position du PSG, surtout que Galatasaray a récemment montré un intérêt pour le milieu argentin.

Pour en voir plus : Mercato PSG – Paredes et Icardi dans le viseur de Galatasaray ?