Les news PSG du jour : Neymar et Messi en interview ! Paris négocie pour Hernandez… et Cher Ndour débarque

Ce vendredi 23 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Les sorties de Neymar et Messi sur le PSG

Les deux anciens Barcelonais, réunis deux ans sous le sigle du PSG, se sont exprimés aujourd’hui en interview. Le Brésilien, Neymar JR, toujours joueur du Paris Saint-Germain, à tenu à manifester sa frustration quant à sa longue absence cette saison : « C’est horrible d’être privé de matches, d’être blessé. J’aime trop jouer, être sur le terrain […] Alors, imaginez quand ça dure 4-5 mois !« . Blessé à la cheville à la fin du mois de février, le numéro 10 parisien a manqué le reste de l’année 2023 avec Paris et s’est fait opéré en mars dernier. L’avenir du Parisien était aussi dans les sujets de l’interview avec BandSports (média brésilien) : « Je rêve de jouer à nouveau pour Santos. J’espère que cela pourra arriver« .

Pour en voir plus : PSG : Neymar exprime sa frustration après sa blessure

Lionel Messi, également, s’est exprimé aujourd’hui en interview. Un entretien réalisé pour BeIN Sports France, dans lequel l’Argentin revient sur son passage parisien, son arrivée dans la capitale, l’adaptation au club et à la ville, mais aussi sur sa relation avec les supporters. Entre autre la Pulga raconte que sa venue à Paris était une évidence : « J’aimais le club, j’y avais des amis, beaucoup de gens que je connaissais dans le vestiaire« . Enfin, avec les supporters, la relation à pris une tournure sans doute radicale mais rien de grave pour le septuple ballon d’or : « Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien […] je garde le souvenir de tous ces gens qui m’ont soutenu« . L’interview sera diffusée ce soir, à 20h15, sur BeIN Sports 2.

Pour en voir plus : Lionel Messi s’exprime sur son passage au PSG

Le dossier chaud : C’est parti pour Hernandez !

Selon Sport Bild, le PSG à passer la seconde dans le dossier Lucas Hernandez. En effet le club de la capitale aurait établit les premiers contacts avec le Bayern Munich pour les négociations de transfert du champion du monde 2018. Malgré les envies du club munichois de conserver son joueur, le Français devrait quitter la Bundesliga cet été. Paris est à la recherche d’un défenseur gaucher pour son mercato et Lucas Hernandez semblerait être le choix des Rouge & Bleu. Cette information venue de nos confrères allemands s’est confirmée en France, RMC Sport relaye les mêmes informations, notamment le prix du défenseur qui devrait grimper au delà des 50 millions d’euros.

Pour en voir plus : PSG-Bayern : premiers contacts établis pour Lucas Hernandez

Le PSG ne presse pas Mbappé

Toujours selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain reste ferme sur sa position quant à l’avenir du numéro 7, Kylian Mbappé. Soit le joueur prolonge cet été, soit il sera vendu dès cet été, évitant ainsi un départ libre du crack de Bondy, très probablement pour Madrid, en juin 2024. Mais contrairement à ce qui avait été dit, le club de la capitale n’a pas imposé une deadline au capitaine de l’Equipe de France pour faire ce choix. Au Real Madrid, on ne s’inquiète pas quant à l’idée de voir Mbappé porter les couleurs de la Casa Bianca, si ce n’est pas cet été, se sera l’an prochain.

Pour en voir plus : PSG : Aucun ultimatum pour Kylian Mbappé

🚨 La situation reste INCHANGÉE dans l’esprit des dirigeants du PSG sur Mbappé :



▫️Soit il prolonge ✍️

▫️Soit il est vendu aux conditions du club 👋



Aucun ultimatum en terme de timing n’a été établi. Ce dossier devrait bien être le feuilleton du mercato 📂🇫🇷



[RMC Sport] pic.twitter.com/CemrOphWFY — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 23, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Cher Ndour : Here We Go

Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, a donné son très célèbre « here we go » pour le dossier Cher Ndour au Paris Saint-Germain. Le joueur, dans les plans du club parisien depuis un certain temps, devrait arriver dans la capitale libre de tout contrat, en provenance du Benfica Lisbonne. L’Italien de 18 ans (19 ans le 27 juillet) intégrera l’effectif parisien, après deux années passées dans les sections jeune du club lisboète, avec une seule apparition en pro.

Pour en voir plus : Cher Ndour débarque au PSG

🚨🚨 BREAKING : Cher Ndour au PSG : HERE WE GO de @FabrizioRomano ! Le joueur arrive libre de tout contrat de Benfica au PSG ! 🔥🇮🇹 pic.twitter.com/2ymzqC9qfp — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 23, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Paredes de retour

Prêté par le club parisien à la Juventus Turin l’été dernier, le champion du Monde 2022, Leandro Paredes ne restera pas à la Vieille Dame la saison prochaine. Le club turinois, sur son site, a officiellement annoncé le départ de leur numéro 8, ce qui fait de l’Argentin un joueur du PSG, à nouveau. Le club de la capitale va devoir travailler, en parallèle des nombreux dossiers auxquels il doit faire face, sur le cas Paredes : entre une vente, un nouveau prêt, une prolongation ou un départ libre l’an prochain, le joueur, lui, attendra la fin des vacances pour faire un choix et discuter de son avenir.

Pour en voir plus : Leandro Paredes officiellement de retour au PSG

Les Rouge & Bleu en noir et orange ?

La petite nouvelle du jour reste celle-ci : les couleurs du maillots third ont fuité, le PSG devrait arborer une tunique Jordan aux couleurs noires et oranges. Un concept à été réalisé par le site spécialisé sur les maillots de franchises sportives, Footyheadlines, mais ne représente pas la version finale du club.

Pour en voir plus : PSG : Les couleurs du maillot Third sont connues