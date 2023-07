Ce mercredi 12 juillet 2023 a été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Donnarumma numéro 1

Le poste de gardien de but au Paris Saint-Germain est une question réglée depuis quelques temps, avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma et la mise de côté de Keylor Navas. Pourtant, quelques rumeurs sont apparues ces derniers jours concernant le poste dans le club de la capitale, entre l’échange Bernardo Silva/Donnarumma avec Manchester City et, plus récemment, l’hypothèse de recruter un nouveau gardien pour concurrencer l’Italien. Cependant, d’après Ben Jacobs, les Rouge & Bleu sont bien à la recherche d’un nouveau gardien, mais plutôt une doublure.

Pour en voir plus : Donnarumma maintenu en numéro 1 malgré les rumeurs de départ

Le dossier chaud : Osimhen à Paris si…

Le Paris Saint-Germain veut toujours s’adjuger les services de Victor Osimhen, mais les demandes « indécentes » du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, calment les ardeurs parisiennes. Si, hier, le PSG se serait vu refuser une offre de 110 millions d’euros pour le numéro 9 nigérian, l’opération pourrait potentiellement se réaliser. D’après les informations de la Gazetta dello Sport, l’avenir du meilleur buteur de Serie A dépendrait du futur d’un autre meilleur buteur en championnat, celui de Ligue 1 : Kylian Mbappé. En effet, si Paris venait à se séparer de son numéro 7 cet été, les rentrées d’argent pourraient permettre de satisfaire les requêtes napolitaines, qui se situent aux alentours des 200 millions d’euros.

Pour en voir plus : L’avenir d’Osimhen au PSG lié au départ de Mbappé ?

🚨 L'avenir de Victor Osimhen dépend presque exclusivement de celui de Kylian Mbappé. 🇫🇷



Les dirigeants du Napoli attendraient que le Français soit transféré afin que le #PSG disposent des fonds pour s'attacher les services du joueur. 💰



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/P51gxxE98j — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 13, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Chelsea à l’affût sur Vlahovic

Toujours d’après la Gazetta dello Sport, le club de Chelsea serait prêt lui aussi (après son rival londonien : Tottenham) à faire concurrence au Paris Saint-Germain dans le dossier Dusan Vlahovic. Si les Rouge & Bleu se montrent très actifs dans les négociations avec l’entourage du joueur et son club, la Juventus, les Blues seraient aussi intéressés par le Serbe, et pourraient proposer Romelelu Lukaku en échange de l’ancien de la Fiorentina.

Pour en voir plus : Chelsea s’intéresse également à Dusan Vlahovic

🚨 Le PSG est actif dans le dossier Dusan Vlahovic. Des émissaires ont sondé le joueur qui serait d’accord pour venir.

Le prix fixé par la Juve : 80M€ 🇷🇸



[La Repubblica via @Guillaumemp] pic.twitter.com/NCFzru9zRj — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 13, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Direction Leipzig pour El Chadaille Bitshiabu

Un joueur formé au PSG est sur le point de plier bagage. El Chadaille Bitshiabu était pisté par l’Eintracht Francfort, mais serait en passe de rejoindre un autre club du championnat allemand, le RB Leipzig. Selon les informations de L’Equipe parues dans l’après-midi, le Paris Saint-Germain et le club de l’écurie Red Bull sont tombés d’accord sur les principes d’un transfert, qui avoisinerait les 15 millions d’euros, ajoutés à 5 de bonus. Le titi parisien devrait s’engager avec le club de Bundesliga pour une durée de cinq ans, et ce dans les prochaines 48h.

Pour en voir plus : Mercato : Accord total entre le PSG et Leipzig pour Bitshiabu

Le casse tête du PSG pour la liste UEFA

Avec le départ quasiment acté d’El Chadaille Bitshiabu, comment le Paris Saint-Germain va se sortir du quota UEFA, sur les joueurs formés dans le pays du club. En effet, dans la liste UEFA pour la Ligue des Champions (deux listes, une pour les poules, puis une pour la phase finale), un club doit posséder au minimum 8 joueurs formés dans le pays dans lequel évolue l’écurie en question, dont quatre au sein du club. Pour l’heure, 9 joueurs rentrent dans les clous mais pas sur que tous seront présent dans l’effectif parisien la saison prochaine, à l’image d’Hugo Ektike, Timothée Pembélé, Abdou Diallo ou encore Layvin Kurzawa. Paris doit donc aussi recruter dans ce sens, afin d’être en règle sur le plan de ce fameux quota.

Pour en voir plus : Liste UEFA : un problème qui toque à la porte du PSG

Le dossier CS numéro 9 au PSG : 1ère partie

Le Paris Saint-Germain est en quête d’un numéro 9 et a ciblé pas moins de cinq joueurs pour remplir ce rôle. Les Rouge & Bleu s’intéressent en effet à plusieurs noms européens, qui sortent tous plus ou moins d’une belle saison. Maintenant qui de Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, ou Dusan Vlahovic, sera le prochain buteur du club de la capitale ? Canal Supporters s’est lancé dans l’analyse de chacun de ses neufs, leur profil, leur statistiques, leur compatibilité avec le PSG et vous propose le Dossier CS Numéro 9 au PSG. En voici la première partie : l’analyse des profils.

La première partie du dossier numéro 9 au PSG à découvrir

Le petit plus CS : Talk CS sur les numéros 9

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent sur les profils des numéros 9 liés au PSG selon les dernières rumeurs et se projettent sur le futur de l’attaque parisienne. Qui va signer ? Harry Kane doit-il être la priorité absolue ? Victor Osimhen vaut-il le prix réclamé par De Laurentiis ? Gonçalo Ramos et Dusan Vlahovic ne sont-ils pas trop justes pour le Paris Saint-Germain ? Randal Kolo Muani, la bonne pioche parmi tous les profils ? Retrouvez le nouveau talk CS sur Youtube dès maintenant !