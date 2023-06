Les news PSG du jour : Paris va activer la clause de Xavi Simons, les pistes Todibo et Chiesa…

Ce jeudi 22 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : 6 millions c’est cadeau !

Selon Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain devrait bien lever la clause de rachat de Xavi Simons. Alors que des rumeurs évoquaient une somme de 12 millions d’euros, cette dernière s’élèverait finalement qu’à seulement six millions d’euros. Le club aura l’opportunité de le faire uniquement entre le 1er et le 31 juillet. Le joueur attend cependant des garanties sur son temps de jeu, alors que le PSV Eindhoven souhaiterait le conserver.

Le dossier chaud : Federico Chiesa dans les petits papiers ?

Petite révélation tardive de l’après-midi, la Gazetta dello Sport révèle que le club de la capitale pourrait tenter de se positionner sur le cas Federico Chiesa. L’Italien souhaiterait une revalorisation salariale à la Juventus, mais le club turinois, traversant des difficultés financières, doit bien gérer le dossier de son ailier, dont le contrat se termine en 2025. De plus, l’international Azzuri souhaiterait disputer la C1, compétition que ne disputera pas le club de la Vieille Dame la saison prochaine. En ce sens, plusieurs écuries européennes pourraient courtiser Chiesa, notamment Liverpool qui serait prêt à offrir 40 millions pour le joueur, une offre trop basse selon les Bianconeris. D’autres clubs sont cités par le quotidien sportif italien : Chelsea, le Bayern Munich et… le PSG.

Le PSG intéressé par Todibo ?

Information révélée par FootMercato, Luis Campos aurait rencontré l’entourage de Jean-Clair Todibo pour une éventuelle signature en Rouge & Bleu. Le joueur de l’OGC Nice pourrait représenter un atout de taille, notamment pour pallier les blessures à répétition que subit la défense parisienne chaque saison, mais également pour contrer l’éventualité de pépins physiques pour la recrue défensive, Milan Skriniar.

Le staff d’Enrique prend forme

Dans le point mercato en live du Parisien, Benjamin Quarez révèle que Luis Enrique, qui devrait venir en tant qu’entraineur du Paris Saint-Germain, amènerait dans ses valises un certain Joaquin Valdés, psychologue du sport. En effet, ce dernier a très souvent accompagné Lucho dans ses différents staffs et pourrait venir au PSG avec lui. Dans ce point, le journaliste de quotidien francilien indique également que Kang-In Lee aurait bien passé sa visite médicale avec le club de la capitale, mais les dirigeants parisiens négocieraient toujours avec Majorque un rabais sur l’indemnité de transfert, estimée entre 20 et 25 millions d’euros.

La reprise arrive à grand pas !

Réservez votre 21 juillet, le Paris Saint-Germain affrontera son premier adversaire de la saison ! Il s’agit du HAC, qui se déplacera dans le tout nouveau centre d’entrainement du club de la capitale. Un premier match à à Poissy (Yvelines) pour le PSG, avant de s’envoler pour sa tournée au Japon.

