Ce vendredi 21 juillet 2023 a été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : PSG 2-0 HAC, premier match de présaison

Des buts d‘Hugo Ekitike et de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 face au Havre, sur sa pelouse du Campus PSG. Mise à part cette première victoire pour Luis Enrique et ses hommes, les six recrues du mercato parisien ont revêtit le maillot Rouge & Bleu pour la première fois.

Le dossier chaud : Bradley Barcola, première offre à venir

Hier, Le Parisien révélait que le Paris Saint-Germain ciblait plus que sérieusement le jeune lyonnais : Bradley Barcola. Le nouvel entraîneur du club, Luis Enrique se serait entretenu avec le joueur, pour lui exposer le projet parisien, un discours qui n’aurait pas laissé insensible de numéro 26 de l’OL. Manchester City et le RB Leipzig sont aussi attentifs à la situation de l’international espoir en Bleu. Selon Fabrizio Romano, le PSG préparerait une première offre à l’intention de l’Olympique Lyonnais, mais les négociations s’annoncent difficiles. Le club ne serait pas vendeur, mais au cœur de troubles financiers avec la DNCG qui pourraient forcer les Rhodaniens à considérer un transfert.

Nuno… Tavares, piste sérieuse ?

Ce n’est pas de Nuno Mendes, mais bien de Tavares dont la presse espagnole a parlé aujourd’hui. Selon Relevo, les dirigeants parisiens s’intéresseraient au Portugais d’Arsenal, prêté à l’OM la saison passée, notamment dans le but de remplacer Juan Bernat, en doublure d’un meilleur Nuno. Cependant, Fabrice Hawkins pour RMC Sport indique que cette piste serait fausse. Echos contraires donc concernant Tavares au PSG, mais il est certain qu’un latéral gauche devrait être pisté par les Rouge & Bleu, tant les joueurs de l’effectif à ce poste n’offrent pas de réelles garanties.

Le fils de Nicolas Anelka, Kais, est Parisien !

Le Paris Saint-Germain a enregistré aujourd’hui l’entrée de seize joueurs nés en 2008 dans son centre de formation. Parmi eux, se trouve Kais Anelka, le fils de l’ancien parisien (1996-1997 puis 2000-2002) formé au club, Nicolas Anelka. Ce dernier avait effectué des essais dans le club du RSC Anderlecht, en 2020, mais se rapproche davantage des racines de son père en intégrant la formation par laquelle est passée son père avant lui entre 1993 et 1996.

Gianluigi Donnarumma cambriolé

Alors qu’il devait jouer ce vendredi contre Le Havre, Gianluigi Donnarumma a vu son domicile cambriolé cette nuit. Selon RMC Sport, les faits se seraient déroulé cette nuit. Le gardien du PSG et sa compagne auraient été ligotés. C’est le personnel d’un hôtel qui aurait donné l’alerte. Selon les premiers éléments, le montant du butin est « important« (500 000 euros), à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Plusieurs individus ont pénétré au domicile de l’Italien vers 3h10 du matin, les malfaiteurs auraient ensuite donné des coups à Donnarumma, « ce qui lui occasionne deux plaies saignantes à la tête. » Pas de quoi perturber le départ, demain, de l‘Italien au Japon avec le groupe du PSG, selon Fabrizio Romano et L’Equipe.

