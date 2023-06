Ce lundi 26 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Première offre pour Osimhen : rejetée !

Le Paris Saint-Germain cherche un numéro 9 d’envergure et plusieurs noms sont cités pour remplir le rôle : Harry Kane, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Victor Osimhen. Ce dernier a réalisé une saison fantastique avec le Napoli, terminant champion d’Italie et meilleur buteur de Serie A, faisant de lui une piste évidente pour le club de la capitale. Le président napolitain Aurelio de Laurentiis se montre plus que dur en affaire concernant le Nigérian, comme à son habitude avec les joueurs forts de son équipe, et a fixé le prix de vente de son buteur à 180 millions d’euros. Le PSG, intéressé, aurait formulé une première offre officielle pour s’adjuger les services de l’ancien lillois, inférieure aux requêtes vertigineuses de De Laurentiis. En effet, selon la Gazetta dello Sport, Paris aurait proposé 100 millions d’euros pour Osimhen, une offre refusée par le SSC Napoli.

Sur un autre dossier d’attaquant, Paris devra faire face à une concurrence difficile. Selon Florian Plattenberg, le Bayern a fait de Harry Kane sa priorité. Un intérêt qui serait réciproque pour le joueur, il ferait de Munich sa destination préférée. Le club allemand serait optimiste à l’idée d’acquérir le buteur anglais pour moins de 100 millions d’euros.

Le dossier chaud : Keylor Navas vers un finaliste de Ligue des Champions ?

Prêté à Nottingham Forest à la moitié de la saison 2022/2023, Keylor Navas devrait revenir d’Angleterre et refaire face à la concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Mais selon toute vraisemblance, cette opposition avec son homologue italien ne lui sied guère, et le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid pourrait quitter le club de la capitale dès cet été. Pisté par l’Arabie Saoudite, le Costaricien pourrait se voir ouvrir une porte européenne, celle d’un finaliste de Champions League cette saison. Selon la Gazetta dello Sport, l’Inter Milan serait intéressé par le gardien de but, en cas de départ de leur actuel portier, André Onana, visé par Manchester United. Cependant, Navas ne serait pas seul gardien sur la liste des Nerazrurri, donc patience…

Le dossier Bernardo Silva au point mort

Jugé comme une des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain pour le mercato estival 2023, Bernardo Silva reste toujours flou au sujet de son avenir. Les discussions entre Paris et le Portugais se déroulerait bien, mais les négociations avec son club actuel, Manchester City, prendrait une tournure plus compliquée. Selon Goal, le vainqueur de la Ligue des Champions 2023 aurait refusé une offre émise par la direction parisienne, jugée trop faible et mettant un terme aux discussions. Bernardo Silva s’éloignerait du club de la capitale, ce dernier ne voulant plus surpayer les joueurs, un choix stratégique qui bloque ce dossier pour le moment. Toujours selon Goal, « Bernardo Silva ne viendra donc pas dans la capitale française« .

Feuilleton Mbappé, nouvel épisode

Selon les informations de Marca, le Real Madrid serait prêt à attendre 2024 pour commencer à négocier Kylian Mbappé. En effet, le club madrilène préfèrerait voir le numéro 7 parisien arriver libre l’été prochain, plutôt que de céder aux demandes du PSG, qui réclamerait une indemnité de transfert supérieure à 200 millions d’euros. Aujourd’hui, Le Parisien a révélé, de son côté, que Nasser Al Khelaïfi aurait clarifié la situation à la mère et agent du joueur, Fayza Lamari et attendrait une réponse rapide.

Xavi Simons toujours aussi flou

Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, a fait le point ce matin sur le dossier Xavi Simons au PSG. Il clarifie le fait que le Batave n’a toujours pas pris de décision, le PSG reste encore dans la course malgré ce qui avait été dit plus tôt. Les garanties sportives restent la clé. Le joueur attend plus de détails concernant le projet du club parisien, et notamment sur le rôle qu’il aura à jouer au sein de la capitale. L’ancien joueur parisien pourrait être intéressé à l’idée de rester au PSV Eindhoven. Le club, quant à lui, souhaite le conserver.

Une pépite brésilienne dans les radars ?

Le mercato de cet été est un combat de tout les instants pour le Paris Saint-Germain, le club de la capitale prépare aussi le long terme et superviserait un joueur brésilien. Son nom : Rodriguinho, son club : le FC Sao Paulo. Selon UOL Esporte, des superviseurs parisiens se seraient rendus au Brésil pour se renseigner sur le milieu de terrain de 19 ans, qui a fait ses premiers pas professionnels cette saison, mais qui est déjà jugé comme le nouveau joyau brésilien par la presse locale. Paris sera opposé à d’autres clubs pour la signature du natif de Mineiros, les LA Galaxy et le PSV Eindhoven, notamment.

