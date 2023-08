Ce mercredi 02 août 2023 a été une journée très active en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée des actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À la une : le PSG arrivé en Corée

Dernière étape de la tournée estivale, les Parisiens arrivent à Busan après un séjour entre Osaka et Tokyo. L’occasion pour eux de jouer un dernier match de préparation face au Jeonbuk Motors. La star du voyage est sans l’ombre d’un doute Lee Kang-In, accueilli en véritable rockstar dans son pays natal. Un séjour de courte durée qui prendra fin dès vendredi au lendemain du match amical. Les Parisiens ne séjourneront que 36h avant de reprendre l’avion direction Paris. Un séjour déjà synonyme de réussite commerciale où les stocks de maillots ont été écoulés. Le PSG verra également le retour sur les pelouses de Lee Kang-In, déjà confirmé par Luis Enrique. Neymar aussi très attendu pourrait enfin jouer ses premières minutes en terres coréennes.

Dossier chaud : Marco Verratti toujours plus proche d’un départ

Le Hibou se fait timide lors du voyage asiatique. En instance de départ, Marco Verratti a très peu joué avec le PSG durant cette tournée estivale. Le joueur posséderait déjà un accord avec Al-Hilal qui a déposé une offre de 30M€, refusée par les dirigeants parisiens. Un nouveau club saoudien entre dans la course pour l’Italien : Al-Ahli. Selon RMC Sport, le PSG attendrait un chèque oscillant entre 50M€ et 60M€ pour laisser partir son milieu. Luis Enrique ne s’opposera à aucun départ bien qu’il aimerait compter sur son meilleur élément à ce poste. Ce qui est certain, c’est que ce dossier continuera d’animer le mercato parisien. Le PSG semble plus que jamais prêt à se séparer des joueurs qui ne seraient pas investit. Mbappé, Verratti, Neymar… personne n’y échappe.

Xavi officialise l’arrivée de Dembélé au PSG

Le dossier Ousmane Dembélé est donc finit … ou presque. Xavi, actuel coach du FC Barcelone, a officialisé la vente de Dembélé au PSG. Alors que le club catalan jouait l’AC Milan, le numéro 7 barcelonais n’a pas joué une seule minute. À la fin du match, Xavi a déclaré : « Il m’a dit avoir parlé avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique. On ne pouvait pas le convaincre. » Arrivée maintenant actée, ce n’est qu’une question d’heure avant que les modalités finales du transfert soient conclues. Une chose est sûre, Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain.

Image : Instagram @o.dembele7

Deuxième offre du PSG pour Barcola

Après Dembélé, le PSG ne compte pas arrêter son mercato ici. Après une première offre de 30M€ refusée par l’OL, le board parisien repasse à l’attaque. Selon Foot Mercato, la direction du Paris Saint-Germain aurait rehaussé son offre pour le phénomène lyonnais. Bradley Barcola voudrait venir au PSG mais il prévient : il n’ira pas au clash pour quitter son club formateur. L’Olympique Lyonnais, actuellement dans le viseur de la DNCG, demanderait 50M€ pour laisser partir la révélation de 2023. Le prix de la seconde offre n’a pas fuité, mais se rapproche plus des exigences lyonnaises. Rien ne dit qu’il partira pour autant sachant que Lukeba est également sur le départ vers Leipzig. Difficile d’imaginer les deux natifs lyonnais partir le même été. Paris va devoir redoubler d’effort pour l’arracher au club rhodanien.