Ce jeudi 15 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d'actus autour du Paris Saint Germain.

A la Une : Warren Zaïre Emery, intransférable !

Hier soir, RMC Sport révélait que Manchester City s’intéressait au crack du centre de formation parisien, Warren Zaïre-Emery. En effet, le coach des Citizens, Pep Guardiola, serait tombé sous le charme du titi et adorerait le faire progresser. D’autant que Man City aurait voulu intégrer WZE au deal Bernardo Silva entre le club mancunien et le Paris Saint Germain, offre refusée par les Rouge et Bleu. Le journaliste Fabrice Hawkins indique également que le natif de Montreuil sera très attentif à son temps de jeu la saison prochaine. Le joueur possède un contrat allant jusqu’en 2025 et les négociations pour une prolongation n’ont pas encore débuté.

Le dossier chaud : Mbappé et TOUDOUM !

Attendu en conférence de presse à 18h, à l’occasion du match de l’Equipe de France contre Gibraltar, Mbappé a confirmé que son objectif « était de continuer au PSG« . En amont de ce rendez-vous médiatique, FootMercato révélait un plan précis de la part du clan Mbappé, autour de son avenir parisien. En effet, le joueur, en corrélation avec sa mère, Fayza Lamari, avanceraient sur l’idée de produire un documentaire sur son ultime saison avec le Paris Saint Germain. Un plan bien rôdé, dans lequel les négociations avec différentes plateforme de streaming seraient bien avancées.

🗣️ Kylian Mbappé : "Une influence du Président de la République sur ma carrière ? AUCUNE. Il souhaite que je reste à Paris… mais mon objectif est aussi de rester. Donc on est sur la même longueur d'onde !" 🇫🇷



Gonçalo Ramos ou le « Jorge Mendes Saint Germain »

Selon A Bola, le PSG se pencherait sur le cas de Gonçalo Ramos pour en faire le futur 9 du club de la capitale. Luis Campos l’aurait même placé en haut de la short-list des futures recrues. Le joueur du Benfica ne partirait pas si le transfert n’atteint pas au moins les 80 millions d’euros selon le média portugais. Si aucune négociation n’existe à l’heure actuelle, le joueur affilié à l’agent Jorge Mendes, serait une piste plus que plausible. Une piste de plus issue de l’escarcelle du célèbre agent portugais.

Manuel Ugarte s’officialise

La signature de Manuel Ugarte étant actée mais non officielle, il faut attendre que le club de la capitale rende publique le recrutement du joueur de 22 ans. Mais, au travers des mots relayés par Record Portugal, l’Uruguayen s’est auto-officialisé en tant que futur joueur du PSG : « Je dois maintenant me reposer un peu et, ensuite, tout commencer au PSG. Je vais dans un club immense […] Je vais essayer de tout donner« .

Le dossier Hernandez dépend de 2 parisiens

Renforcer la défense parisienne n’est pas une mission de tout repos pour le Paris Saint Germain. Et cela se ressent bien dans le dossier Lucas Hernandez. En effet, selon Fabrizio Romano, les négociations entre le club bavarois et le PSG s’annoncent difficile. Luis Campos se focaliserait donc sur la vente de deux joueurs avant de reprendre le cas Hernandez. Il s’agirait de Layvin Kurzawa et de Juan Bernat, deux latéraux gauches, qui occuperaient le même poste que le champion du Monde 2018.

