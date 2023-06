Ce mardi 27 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Kane pas à vendre ?

Ce matin, Matteo Moretto révélait que malgré l’offre du Bayern Munich de 70 millions d’euros émise à Tottenham (et refusée par les Spurs d’ailleurs), le Paris Saint-Germain demeurerait dans la course pour signer Harry Kane. En effet le club de la capitale resterait une option pour le capitaine des Three Lions, même si son souhait prioritaire demeure le champion d’Allemagne. Le club de la capitale pourrait offrir davantage que leurs homologues bavarois, mais le club anglais ne semble pas avoir envie de se séparer de son numéro 10, sous contrat jusqu’en 2024. Selon Ben Jacobs, le club londonien devrait rester ferme sur sa position et ne pas vendre le joueur cet été, alors que le Bayern préparerait une deuxième offre, aux alentours des 90 millions d’euros.

Les circonstances de l’accident de Sergio Rico connus

Après avoir été victime d’un accident à El Rocio, afin de participer à un pèlerinage religieux, Sergio Rico est sorti du coma il y a un peu plus d’une semaine. Ce matin la Cadena Ser est parvenu à se procurer le rapport de la police espagnole sur l’incident, et de le diffuser dans la foulée. Un rapport de 64 pages qui indique que l’affaire avait été classée, fautes de témoins. Ce dossier révèle également les circonstances de l’accident : le numéro 16 parisien aurait reçu plusieurs coup de sabots au visage, et est arrivé à l’hôpital « hébété ». L’Espagnol ne se rappellerait pas des évènements et rien ne montre qu’il était à cheval lors de l’accident.

Le Bayern patiente pour Lucas Hernandez

Malgré des contacts établis entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, aucune offre n’aurait été émise par le club parisien. En effet, selon Florian Plettenberg, les Allemands sont dans l’attente d’une proposition officielle des Rouge & Bleu. Le club de la capitale devrait proposé entre 30 et 40 millions d’euros, mais les Bavarois espéreraient 45 millions d’euros, une somme qui a baissé comparé aux dernières rumeurs.

🔴 NEWS : Le Bayern Munich est en attente d'une offre officielle du #PSG. Les différentes parties sont confiantes pour conclure un accord.



Le Bayern estime le joueur à 45M€ avec bonus.



[@Plettigoal / @SkySportDE]

Une délégation saoudienne à Paris pour Verratti

L’Équipe rapportait ce mardi qu’une délégation saoudienne, représentant le club d’Al Hilal, serait à Paris pour tenter de convaincre Marco Verratti de rejoindre le Golfe. Le club d’Al Ahli serait aussi intéressé par le « petit hibou« , comme le rapportait Matteo Moretto ce matin. Le joueur aurait partagé le fait qu’il ne serait pas insensible à un départ, mais selon les dernières rumeurs, la potentielle arrivée de Luis Enrique pourrait donner à l’Italien l’envie de rester pour performer et de continuer son ascension vers le record du joueur le plus capé dans l’histoire du PSG (416 contre 435 pour Jean Marc Pilorget).

Deux parisiens déjà de retour à l’entrainement

« Les affaires reprennent« , dixit un certain Presnel Kimpembe dans sa story Instagram. Le titi parisien était de retour à l’entrainement aujourd’hui, dans le tout nouveau centre d’entrainement du Paris Saint-Germain à Poissy, accompagné de Nordi Mukiele. Les deux Français ont à cœur de bien entamer la présaison, eux qui n’ont pas pu terminer le dernier exercice 2022/2023 pour cause de blessure, l’un au tendon d’Achille (Kimpembe), l’autre aux ischios-jambiers (Mukiele).

Kimpembe et Mukiele sont déjà présents au nouveau Centre d'entraînement du #PSG !

