Ce mercredi 5 juillet 2023, Luis Enrique sera intronisé comme nouvel entraîneur du PSG. Et le technicien espagnol devra faire face à plusieurs problèmes à résoudre.

Cette journée de mercredi marquera le début d’une nouvelle ère pour le PSG. Un an jour pour jour après son arrivée, Christophe Galtier quitte déjà le navire après une saison 2022-2023 très compliquée. Et son successeur est connu depuis quelques jours : Luis Enrique. Coach expérimenté, le technicien espagnol de 53 ans fera face à plusieurs problèmes et devra les résoudre, comme le rapporte le média Relevo.

L’avenir de Mbappé et l’utilisation de Neymar

Lors de sa conférence de presse de présentation, Luis Enrique sera très certainement questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé. Après l’envoi de sa lettre, le numéro 7 des Rouge & Bleu entre dans sa dernière année de contrat et ne compte pas étendre son bail. De son côté, le PSG est prêt à vendre sa star pour récupérer une belle somme d’argent. S’il désire rester à Paris et partir libre à l’été 2024, le champion du Monde 2018 reste tout de même assez flou sur son avenir. « Personne ne sait quelle décision il prendra. Ce que l’on sait, c’est qu’avec Luis Enrique, le joueur pourrait se sentir très à l’aise sur le terrain », rapporte le média espagnol. Autre joueur important de l’effectif, Neymar Jr. Présent au club depuis 2017, le Brésilien de 31 ans déçoit de saison en saison notamment en raison de ses blessures à répétition. Blessé à la cheville le 19 février dernier, l’international auriverde devrait être de retour à l’entraînement durant cette pré-saison. Et il retrouvera surtout son ancien coach du FC Barcelone. « Acteur majeur du triplé barcelonais en 2015 sous Luis Enrique, l’ancien joueur de Santos a réalisé sa meilleure saison en Europe sous la houlette de l’entraîneur espagnol. » L’ancien sélectionneur de l’Espagne saura donc tirer le meilleur du Brésilien.

Les indésirables et la relation avec Luis Campos

Concernant le recrutement, Luis Enrique pourrait voir une star arriver. C’est l’un des souhaits des dirigeants qataris qui ciblent notamment Bernardo Silva et Harry Kane. Mais le plus gros problème à gérer se situe au niveau des retours de prêt avec des indésirables comme Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler Abdou Diallo et Layvin Kurzawa, des joueurs qui possèdent une seule année de contrat chez les Rouge & Bleu. Enfin, reste aussi à connaître la relation qu’il aura avec Luis Campos sur le mercato. Avant même l’annonce du nouvel entraîneur, le conseiller sportif des Rouge & Bleu avait déjà bouclé les arrivées de certains joueurs. Et dans les prochaines heures, six recrues seront officialisées : Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Kang-In Lee et Marco Asensio. « Après les départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le club parisien ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers et le directeur sportif du club a donc agi sans connaître le nom de l’entraîneur de ces nouvelles recrues. » Reste désormais à connaître les désirs de Luis Enrique lors de ce mercato estival.