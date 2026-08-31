Dembélé ballon d'or

Les nommés pour le Ballon d’Or dévoilés le 8 septembre

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 août 2026

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé va remettre son titre en jeu le 26 octobre prochain. Les 30 nommés, dont un grand nombre du PSG, seront dévoilés le 8 septembre prochain.

Le Ballon d’Or 2026 sera connu le 26 octobre prochain lors de la cérémonie qui aura lieu à Londres. Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé fait encore partie des favoris à sa propre succession, comme ses coéquipiers au PSG Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz. Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne, Lamine Yamal fait également partie des favoris tout comme Harry Kane, qui a empilé les buts avec le Bayern Munich, ou encore Kylian Mbappé, qui a terminé meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde

Toni Kroos donnerait le Ballon d’Or à Khvicha Kvaratskhelia
canalsupporters.com

Combien de joueurs du PSG nommés dans les 30 ?

Ce lundi soir, le compte twitter de la cérémonie a dévoilé la date de la divulgation des 30 noms qui concourront pour tenter de remporter la distinction individuelle suprême. Dans cette dernière, en plus de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz, plusieurs joueurs du PSG pourraient faire partie de cette liste. Vitinha, encore important pour le PSG lors de la conquête du back-to-back, João Neves, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou bien encore Désiré Doué ou Willian Pacho. Réponse donc dans quelques jours. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 août 2026

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