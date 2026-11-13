Les notes de Désiré Doué dans la presse après Italie-France

Hier soir, l’équipe de France s’est inclinée contre l’Italie (1-3). Titulaire lors de cette rencontre, Désiré Doué a été en difficulté. Le numéro 14 du PSG a eu beaucoup de déchets.

Sur la pelouse de San Siro, l’équipe de France pouvait valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Pour cela, les joueurs de Zinédine Zidane devaient ne pas perdre contre l’Italie lors de la cinquième journée de la phase de groupes hier soir. Mais après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Michael Olise, les Bleus ont vu l’Italie retourner la situation et s’offrir une victoire importante pour la course à la qualification (3-1). Les deux équipes tenteront de se qualifier lors de la dernière journée, la France ne devant pas perdre contre la Turquie, tout comme l’Italie contre la Belgique. Pour ce match contre les Italiens, Zinédine Zidane avait décidé d’aligner qu’un seul joueur du PSG dès le coup d’envoi, Désiré Doué.

Il n’a pas réussi à faire des différences

Annoncé comme titulaire en faux numéro 9, Désiré Doué a commencé la rencontre sur le côté gauche de l’attaque. Le numéro 14 du PSG s’est montré dangereux des le début de la rencontre en se mettant en évidence avec une frappe passé à côté (3e) avant de trouver Adrien Rabiot d’un très beau centre. Mais le joueur de l’AC Milan a vu sa tête dans la surface être repoussée par Gianluigi Donnarumma. En seconde période, il a été replacé dans l’axe et a été plus en difficulté, perdant beaucoup de ballons. Il a aussi pris un coup de coude de Davide Frattesi qui a déchaussé une de ses dents. Dans L’Equipe, il a reçu un 4. « Son bon premier quart d’heure lui a donné de l’appétit, avec un tir à côté (3e) et un caviar pour la tête de Rabiot (9e), et le Parisien a donc ensuite trop croqué le ballon. Cela a nui à son efficacité à l’approche de la surface. Défensivement, il a fait les efforts, avant de passer dans l’axe en seconde période, sans succès. » De son côté, Le Parisien lui a attribué un 3,5. « Le Parisien a démarré fort en se mettant en position de frappe (3e) et en adressant un centre précis pour Rabiot (9e). La suite a été beaucoup plus compliquée avec un important déchet dans ses prises de décisions (18 ballons perdus) et des difficultés à faire preuve de créativité. »