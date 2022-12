L’Equipe de France s’est imposée hier soir contre l’Angleterre (2-1) et a composté son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Une rencontre durant laquelle n’a pas brillé l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Pour la première fois lors de cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé n’a pas été décisif lors d’un match où il était titulaire. Meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations et élu homme du match à trois reprises, l’attaquant du PSG a moins pesé sur la victoire de l’équipe de France contre l’Angleterre (2-1) hier en quart de finale du Mondial. Il a été bien muselé par Kyle Walker, n’arrivant à s’imposer contre le latéral droit des Three Lions qu’une seule fois, ce qui aurait pu mener à un but français. Dans le Parisien, l’ancien monégasque a obtenu la note honorable de 6. Le quotidien francilien a justifié sa note. « Sans être spectaculaire, l’attaquant parisien n’a pas rechigné à faire le boulot face à l’increvable Walker qui avait opté pour le marquage à la culotte. Il renverse bien le jeu sur le premier but et n’a pas eu beaucoup de situations de frappes, à l’exception d’un tir du gauche non cadré (39e).«

L’Equipe un peu plus sévère

Du côté de l’Equipe, le numéro 7 du PSG a été un peu moins bien noté, obtenant tout juste la moyenne avec un cinq sur dix. « Il n’a pas fait de différence en première période. Au départ de l’action qui amène l’ouverture du score. Il perd son premier face-à-face avec Walker (33e). Un tir en pivot dans la surface au-dessus (39e). Il prend enfin de vitesse le défenseur de City mais son centre ne trouve personne (56e). Il aura eu plus de mal que d’habitude face à un gros client« , se justifie le quotidien sportif. C’est une certitude, Kylian Mbappé n’a pas réalisé le meilleur match de la Coupe du Monde mais l’essentiel est fait pour lui, se qualifier pour les demi-finales et se rapprocher un peu plus de son rêve de remporter une deuxième Coupe du Monde à bientôt 24 ans (le 20 décembre).