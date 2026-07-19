Zaïre Emery Dembélé
Image : Compte X @PSG_inside

Les notes des joueurs du PSG après France / Angleterre

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 juillet 2026

Hier soir, l’équipe de France s’est inclinée contre l’Angleterre en petite finale de la Coupe du monde (4-6). Quatre joueurs du PSG ont participé à cette rencontre. 

Battue par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde (2-0), l’équipe de France jouait l’Angleterre en petite finale hier soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé de titulariser deux joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Pour sa première titularisation dans ce Mondial, le numéro 33 du PSG a été en difficulté. Il a obtenu un 4 dans L’Equipe. « On ne l’a quasiment pas vu en première période, sauf pour subir un petit pont de Rashford (33e). Il est resté discret ensuite, même pendant les temps forts bleus, et a semblé trop timide quand il a eu le ballon en bonne position, même si c’était mieux. » Le Parisien a été plus sévère avec un 3. « Le Titi a eu du mal à entrer dans son match, avec une influence trop limitée sur le jeu de son équipe. Discret sur de nombreuses séquences, il a légèrement élevé le curseur par la suite, mais son bilan reste globalement décevant. »

Un Ousmane Dembélé plus clinique également avec la France
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Les remplaçants plus performants que les titulaires

Titularisé dans le couloir gauche de l’attaque, Désiré Doué a été fantomatique. Le numéro 14 du PSG est fautif sur le premier but anglais, avec une passe interceptée par Declan Rice qui a ensuite trompé Mike Maignan. Il a aussi été un peu trop personnel sur certaines actions. Il a obtenu un deux dans les deux quotidiens. « Une entame catastrophique avec ce ballon perdu qui amène au premier but (3e). Ensuite, il ne réussit pas grand-chose de positif. Avec des entreprises individuelles vaines. Mais au moins, lui, à 21 ans, a tenté, après les buts encaissés, de remobiliser les joueurs. » Il a été remplacé à la mi-temps par Bradley Barcola, qui a apporté sa fougue et a réussi à marquer un but pour redonner espoir aux Français. Il s’est vu créditer d’un 7 dans L’Equipe et d’un 6 dans Le Parisien. Également remplaçant au coup d’envoi, Ousmane Dembélé est aussi entré à la mi-temps. Comme son compère au PSG, le Ballon d’Or a tenté des choses, s’est procuré des occasions et a réussi à faire trembler les filets à la 94e et offrir un dernier espoir de prolongations aux Bleus. Mais Jude Bellingham a mis fin à tout suspens deux minutes après. Le numéro 10 du PSG a reçu un 6 dans L’Equipe, qui estime qu’il a amené de l’envie et de la créativité. Le Parisien lui a accordé un 5,5. 

  • Les notes de Warren Zaïre-Emery : 4 (L’Equipe), 3 (Le Parisien)
  • Les notes de Désiré Doué : 2 (L’Equipe), 2 (Le Parisien)
  • Les notes de Bradley Barcola : 7 (L’Equipe), 6 (Le Parisien)
  • Les notes d’Ousmane Dembélé : 6 (L’Equipe), 5,5 (Le Parisien)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 juillet 2026

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