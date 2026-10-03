Les notes des joueurs du PSG lors de France / Italie

Hier soir, l’équipe de France a concédé le nul contre l’Italie lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Ousmane Dembélé n’a pas brillé alors que son coéquipier au PSG, Désiré Doué, a été entreprenant.

Lors du match nul entre l’équipe de France et l’Italie hier soir lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des nations (1-1), Zinédine Zidane avait décidé d’aligner deux joueurs du PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le premier cité était titulaire en pointe de l’attaque et capitaine. Il n’a pas réalisé sa meilleure prestation, lui qui a eu du mal à être trouvé par ses coéquipiers et à se montrer dangereux, à part sa frappe à bout portant stoppée par Gianluigi Donnarumma. Dans L’Equipe, il a obtenu un 3. « Il rate une énorme occasion à la 48e qui aurait pu sauver son match. Parce que l’ensemble fut assez pauvre, le néo-capitaine des Bleus ne profitant pas vraiment de la liberté que lui offre son poste de faux 9. Entre contrôles ratés, tirs non cadrés et mauvais choix, ce ne fut pas sa soirée. » De son côté, Le Parisien lui accorde un 4. « Avec le brassard de capitaine pour la première fois au coup d’envoi avec les Bleus, le Parisien n’a pas été en mesure de trouver la mire. Constamment en mouvement, il a largement dézoné, n’ayant que peu de situations de frappe à l’arrivée. Sa seule tentative cadrée est sauvée par Donnarumma alors qu’il avait bien suivi un tir de Doué (48e). »

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Désiré Doué remuant

Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque de l’équipe de France, Désiré Doué a été l’un des Français les plus remuants. Le numéro 14 du PSG s’est procuré une belle occasion (48e) et a poursuivi sur sa lancée du match contre la Belgique. Dans L’Equipe, il a obtenu un 6. « S’il n’est que sur une seule occasion française (48e), il s’est distingué par son utilisation propre du ballon, une activité constante sur le côté gauche et un gros effort à la récupération. » De son côté, Le Parisien est un peu moins généreux avec un 5,5. « Auteur de quelques gestes de classe et 9 dribbles sur 12 réussis, le Parisien a fait en sorte d’élargir le jeu en collant très souvent à la ligne. C’est pourtant sur l’une de ses rentrées à l’intérieur qu’il se procure sa plus belle occasion, obligeant Donnarumma à un bel arrêt (48e). »









