Les notes des joueurs parisiens après Nantes / PSG

Le PSG s’est imposé sans forcer ce dimanche soir contre Nantes (1-0). Seul buteur du match, Vitinha a été le métronome du jeu parisien alors que la défense centrale Beraldo-Zabarnyi a été solide.

Pour son retour en Ligue 1, le PSG affrontait le FC Nantes en clôture de la première journée. Quatre jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3) et un peu plus d’une semaine après avoir repris l’entraînement, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover contre les Nantais. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo étaient titulaires en défense centrale. Et les deux hommes ont rendu une bonne copie. Peu de fois mis en danger, ils sont intervenus quand il le fallait et ont réussi à museler les attaquants nantais. Ils ont aussi été précieux dans le jeu aérien et ont toujours réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires directs. Pour une première avec le maillot du PSG, l’international ukrainien a offert une très belle copie.

Vitinha homme du match

Seul buteur du match, même si sa frappe déviée ne semblait pas cadrée et donc ce but devrait se transformer en CSC, Vitinha a été le meilleur parisien sur le terrain ce soir. Le numéro 17 du PSG a une nouvelle fois été le maestro du club de la capitale, le premier relanceur, et celui qui amenait le plus le danger avec ses passes qui cassaient les lignes. Il a été récompensé de son bon match avec cette réalisation. Le trio d’attaque composé d’Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola a eu du mal à se procurer des occasions face à une défense de Nantes très regroupée. Mbaye et Barcola ont essayé de percuter sur les côtés, mais sans réussite. Buteur providentiel contre les Spurs, l’international portugais a cru marquer son deuxième but de la saison, mais a vu, à juste titre, sa réalisation annulée pour un hors-jeu. Enfin, titulaire dans le couloir gauche de la défense, Lucas Hernandez a semblé en difficulté. Après sa grave blessure et son retour sur les terrains en fin d’année 2024, l’international français ne semble pas encore avoir retrouvé tous ses moyens physiques.