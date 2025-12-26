Les nouveaux titis qui pourraient être lancés par Luis Enrique

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a lancé plusieurs titis dans le grand bain. Le coach du club de la capitale pourrait encore le faire lors de la deuxième partie de saison.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque saison, plusieurs titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place dans la rotation de Luis Enrique. Le coach du PSG n’a pas hésité à lancer plusieurs titis dans le grand bain depuis son arrivée sur le banc des Rouge & Bleu depuis 2023 (Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Noham Kamara, Mathis Jangeal…). Foot Mercato explique que le PSG a une nouvelle philosophie, celle de faire cohabiter au plus haut niveau expérience et jeunesse francilienne, une stratégie soutenue par Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos et qui ne semble pas prête de s’estomper.

A lire aussi : Nsoki : « Je remercie le coach pour la confiance qu’il m’a donnée »

Yanis Khafi, Wassim Slama, Hermann Malonga…

Le média footbalistique dévoile les noms des titis qui pourraient monter avec l’équipe première du PSG dans les mois à venir. Yanis Khafi, milieu de terrain marocain de 19 ans, figure parmi les plus prometteurs du centre de formation et a déjà été associé plusieurs fois aux sessions d’entraînement de l’équipe première, une étape cruciale vers une possible intégration future. Wassim Slama, milieu offensif de 17 ans, s’est déjà entraîné à plusieurs reprises avec les pros et a même été convoqué pour des matches de Ligue 1 malgré une période délicate sur le plan physique à cause d’une croissance poussive et de blessures, ce qui n’a cependant pas freiné l’intérêt que lui porte le staff parisien, avance Foot Mercato. « Khalil Ayari, jeune ailier tunisien intégré via un prêt après un essai probant, représente un autre profil prometteur. Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts en pro, son rayonnement chez les jeunes et sa capacité à peser sur les attaques lui valent d’être considérés comme un candidat sérieux à moyen terme si son adaptation se poursuit dans la bonne direction. » Au-delà des figures déjà évoquées, d’autres jeunes comme Martin James, Hermann Malonga et Emmanuel Mbemba font aussi parler d’eux dans l’ombre, prêts à frapper à la porte du monde professionnel.