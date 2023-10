Les nouvelles éloges de Thierry Henry sur Warren Zaïre-Emery

Après la diffusion des listes des Bleus pour le prochain rassemblement, Thierry Henry complète les propos de Didier Deschamps sur le cas Warren Zaïre-Emery et fait les éloges du jeune parisien.

Véritable diamant de la formation parisienne et nouveau capitaine de l’Équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery fait palpiter le cœur des sélectionneurs français. Alors que le Titi s’impose petit à petit dans l’effectif du PSG, le milieu de terrain se retrouve tout autant indispensable chez les jeunes internationaux. Lors de la diffusion de la liste des joueurs convoqués en EDF pour le prochain rassemblement des Bleus, Didier Deschamps s’est exprimé sur une future place déjà réservée pour le Parisien de 17 ans. La question a tout de suite été retournée par L’Équipe vers Thierry Henry, coach des Espoirs. L’ex-attaquant des Bleus en a profité pour souligner le bon match de son joueur lors de la défaite parisienne contre Newcastle hier soir : « Je suis surpris et pas surpris. C’est vraiment aberrant de voir ce qu’il peut faire à l’heure actuelle. Alors on peut parler encore une fois de sa force, de son physique, de sa vision, comprendre le jeu, comment il se positionne, l’envie… Malheureusement son équipe hier a sombré, mais pas lui, à son âge. Donc c’est pour ça que vous le voyez avec le brassard de capitaine sur les images. Je voulais savoir ce qu’il avait dans le ventre et il m’a montré sur deux matchs que c’est un joueur exceptionnel. Sa maturité, ce qu’il arrive à faire, ce qu’il arrive à comprendre à son âge c’est juste pas normal. On est entrain de le prendre comme si c’était quelque chose de logique et naturel mais c’est tout sauf naturel. Encore une fois soyons contents d’avoir un joueur français comme ça. »

💬 Thierry Henry sur Warren Zaïre-Emery : « C’est vraiment aberrant de voir ce qu’il peut faire à l’heure actuelle. » pic.twitter.com/RkFsIRzJ2f — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 5, 2023

Profiter au maximum de ce talent exceptionnel

De belles éloges méritées pour le début de saison de Warren Zaïre-Emery. Mais alors, à quel niveau évoluera le Parisien dans les prochains mois ? Si Didier Deschamps annonce déjà qu’il est dans les plans pour occuper un poste important dans le futur, Thierry Henry semble vouloir profiter au maximum de son élément fort : « J’ai entendu ce que le coach a dit (Didier Deschamps), j’ai entendu les mots mérités. Après, quand le coach de l’Équipe de France A sentira que c’est le moment d’appeler Warren, je serais vraiment content pour lui, comme tout le monde. Ce sera, je l’espère à ce moment-là mérité. En tout cas, c’est vraiment un joueur à part. »