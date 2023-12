Les nouvelles images du maillot fourth du PSG

Footy Headlines dévoile de nouvelles photos du maillot fourth du Paris Saint-Germain. La tenue beige devrait être disponible entre le mois de janvier et février.

Comme tous les ans, le Paris Saint-Germain compte sur la vente de ses maillots pour atteindre ses objectifs marketing. Si les tenues domicile et extérieur sont maintenant devenues des valeurs sûres dans le monde entier, le club de la capitale se permet de faire plus original pour ses troisième et quatrième maillots. Du noir au violet, en passant par le rose et le bordeaux, ces designs évitent les couleurs traditionnelles pour s’offrir une cible plus large et toucher le monde de la mode. Si on connaît déjà le troisième maillot de cette saison 2023/24, Footy Headlines dévoile de nouvelles images de la quatrième tenue.

Le beige, une première

Avec la même base que le maillot third, utilisé plusieurs fois, notamment en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, celui-ci adopte la couleur beige. Le site spécialisé dans les tenues de clubs de sport dévoile que la tenue sponsorisée par Jordan reprend les mêmes dessins que la troisième, mais que la couleur de celle-ci se peint pour la première fois sur un maillot du PSG. Pourtant, le « chanvre » est souvent utilisé sur les pièces de la marque Jordan, sponsor du club depuis 2018. Le maillot fourth du PSG devrait être officiellement annoncé entre le mois de janvier et février.