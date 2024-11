Les objectifs de Marquinhos avec le PSG

Marquinhos joue actuellement sa douzième saison sous le maillot du PSG. Capitaine du PSG depuis quatre ans, le Brésilien, même s’il a remporté beaucoup de titres à Paris, n’est pas rassasié.

Arrivé au PSG durant l’été 2013, Marquinhos a gravi les échelons petit-à-petit pour devenir un cadre du club de la capitale au fil des années. Joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu (456 matches), il a aussi atteint la barre des 200 rencontres avec le brassard de capitaine. Il a également remporté 30 trophées avec le PSG depuis son arrivée il y a onze ans. Présent en sélection, Marquinhos s’est présenté en conférence de presse avant la rencontre contre l’Uruguay cette nuit (1h45). Annoncé titulaire, il a évoqué ses objectifs avec la Seleçao et le PSG.

A voir aussi : Le programme de la semaine du PSG

« Laisser mon nom encore plus gravé dans l’histoire du PSG »

« En ce qui concerne les objectifs, je pense que l’équipe nationale brésilienne a toujours des objectifs à court terme. Gagner des matches, grimper au classement. Mais bien sûr, nous avons les objectifs, qui sont des objectifs à venir, les grands objectifs qui sont de gagner des titres, à la fois en club et avec la Seleçao, lance le capitaine du PSG dans des propos relayés par beIN Sports. Je pense donc que ce sont les principaux objectifs de l’équipe nationale brésilienne. Je vis ce cycle au sein de l’équipe nationale et je veux bien sûr remporter une Coupe du monde. Ce serait un grand rêve et un grand objectif dans ma carrière. En ce qui concerne le club, je veux également gagner des titres, gagner des championnats et laisser mon nom encore plus gravé dans l’histoire du PSG. »