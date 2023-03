Depuis plusieurs mois, l’hypothèse de voir le PSG quitter le Parc des Princes prend de plus en plus d’ampleur. La faute notamment à des échanges très houleux par médias interposés entre le club et la Mairie de Paris.

Le PSG, qui pourra bientôt jouir d’un tout nouveau centre d’entraînement flambant neuf, a désormais une autre mission primordiale en tête : devenir propriétaire de son stade. Le choix numéro un est apparemment clair, même s’il n’est pas le plus simple, avec l’acquisition du Parc des Princes et une rénovation dans la foulée. Problème, Anne Hidalgo, Maire de Paris, a plusieurs fois réitéré ses velléités de conserver l’enceinte rouge et bleu dans le patrimoine de la ville.

Diverses options, aucune solution pour l’heure

La situation est donc bloquée. Surtout que les récentes déclarations d’Anne Hidalgo et de certains de ses collaborateurs auraient quelque peu refroidi le board parisien. L’hypothèse de quitter définitivement le Parc des Princes serait, de ce fait, une option qui prendrait de plus en plus de substance. Les options alternatives sont au nombre de trois, comme nous vous l’avions relayé un peu plus tôt dans la journée. Tout d’abord, le PSG s’est positionné dans l’appel d’offres concernant le Stade de France. Néanmoins, Le Parisien nous explique que cette opération pourrait se montrer bien trop onéreuse.

Pour racheter le Stade de France, c’est un chèque d’environ 600 millions d’euros qui serait nécessaire. Ajoutez à cela autour des 300 millions d’euros pour les travaux, et vous comprenez que de construire un tout nouveau stade serait certainement plus judicieux. En ce sens, Le Parisien confirme que l’hippodrome de Saint-Cloud est une réelle solution. France Galop, propriétaire de la structure, a d’ailleurs confirmé des discussions avec le club de la capitale auprès de LP. En revanche, toujours selon cette même source, le Maire n’aurait, pour sa part, nullement été contacté pour l’heure. Enfin, la dernière piste mène vers un lieu à plus de 10 kilomètres du Parc des Princes. Mais là encore, des difficultés se présentent, notamment la nécessité de pouvoir atteindre le stade sans encombre grâce aux transports en commun.