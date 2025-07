Les Parisiens apportent leur soutien après la grave blessure Musiala

Alors qu’ils se sont brillamment imposés en toute fin de match face au Bayern Munich (2-0) en faisant preuve de courage et d’abnégation, les Parisiens ont eu une une pensée pour Jamal Musiala, gravement blessé.

Cela aura été une des images tristes de la soirée. À la toute fin de la fin de la première mi-temps du quart de finale de la Coupe du monde des clubs qui aura opposé le PSG au Bayern Munich, Jamal Musiala a quitté le terrain sur civière, sous le choc général, après un duel avec Gianluigi Donnarumma. Les joueurs parisiens, impliqués dans l’action, ont réagi avec émotion, tandis que Luis Enrique a tenu à défendre l’état d’esprit de son équipe.

« Nous ne sommes pas une équipe violente »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, le coach parisien a tenu à clarifier la situation sur l’action qui a conduit à la blessure de l’international allemand. « Il n’y a pas de mauvaise intention, nous ne sommes pas une équipe violente ou qui faisons des fautes », a affirmé l’entraîneur espagnol.

Nuno Mendes, en zone mixte, n’a pas caché son émotion après la rencontre : « C’était une blessure grave… Nous sommes vraiment désolés pour lui. C’est l’un des meilleurs joueurs et nous espérons qu’il reviendra plus fort. »

Donnarumma a voulu aller voir Musiala

Gianluigi Donnarumma, directement impliqué dans l’action sans intention fautive, a publié un message sobre et touchant sur Instagram peu après la rencontre : « Toutes mes prières et mes vœux de bonheur sont avec toi », a-t-il écrit en mentionnant le joueur allemand, visiblement très affecté. Par ailleurs selon les informations de RMC Sport, le portier italien a écrit une lettre à Jamal Musiala et souhaitait aller le voir après la rencontre mais en entrant dans le vestiaire bavarois, il aurait constaté que l’international allemand était déjà parti passer des examens.

Ce match de Coupe du Monde des Clubs aura été particulièrement tendu, avec 25 fautes sifflées et le PSG qui terminera la partie à… 9 contre 11. Du côté de Jamal Musiala, selon les informations du journal allemand Bild, il souffrirait d’une fracture du péroné avec plusieurs ligaments qui ont été endommagés. Le joueur pourrait être absent entre quatre et cinq mois.