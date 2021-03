Les Parisiens évoquent le match contre le FC Barcelone

Demain soir (21 heures, RMC Sport 1), Le PSG doit terminer le travail contre le FC Barcelone après son très bon match sur la pelouse du Camp Nou il y a trois semaines (1-4). À la veille de la réception barcelonaise, les joueurs Parisiens ont évoqué ce choc pour PSG TV.

Verratti

“On n’a pas gagné 4-1 par hasard. Jusqu’à la fin on s’est procuré beaucoup d’occasions, on a très très bien défendu. On a joué sur un terrain où il est très difficile de jouer. Il est très grand et il faut bien courir tous ensemble parce que sinon c’est dur contre des joueurs comme eux. Je pense que c’était un résultat mérité mais ce n’est que la première mi-temps. Il faut montrer sur le terrain que l’on est une équipe mature et que l’on a plus confiance en nous et que l’on est une bonne équipe. Si on fait des matches comme ça contre tout le monde, je pense que l’on est une équipe qui peut faire des grandes choses.“

Kurzawa

“Je me suis préparé comme je ne me suis jamais préparé pour un match de football je pense. J’étais focus, à fond et pour moi c’était sûr que l’on n’allait pas perdre. C’était un match à ne pas prendre à la légère, un match à gagner. Et si on pouvait en mettre quatre – comme on l’a fait – il fallait en mettre quatre. On a été efficace devant le but et derrière on a été solide. J’ai ressenti que tous les joueurs étaient impliqués et que tous les joueurs apportaient quelques choses à l’équipe.“