Après la convocation de Warren Zaïre-Emery en Équipe de France, ses coéquipiers du Paris Saint-Germain félicitent le jeune milieu de terrain.

Ce jeudi 9 novembre 2023 signe un nouveau tournant dans la jeune carrière de Warren Zaïre-Emery. Après être rapidement devenu capitaine avec les Espoirs des Thierry Henry, le Titi Parisien s’offre sa première convocation avec l’Équipe de France. Si ses coéquipiers de sélection pourront le féliciter dans les prochains jours à Clairefontaine, les Parisiens ne perdent pas de temps et envoient déjà leurs éloges au milieu de terrain de 17 ans. En direct du Campus PSG, l’effectif du Paris Saint-Germain a déboulé dans la chambre du Titi, assis sur son lit devant la conférence de Didier Deschamps, pour l’inonder de câlins. Un moment fort pour le jeune joueur, qui passe définitivement dans la cour des grands.

Incroyable réaction des joueurs parisiens à l’annonce de la convocation de WZE ! Les émotions 🥹🇫🇷❤️💙pic.twitter.com/29F2HvaMIt — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 9, 2023

Félicitations Warren !

Sur les réseaux sociaux aussi les premiers messages arrivent en trombe. Le premier concerné est naturellement son coéquipier et capitaine en sélection Kylian Mbappé, qui a partagé une photo de Warren en story Instagram. « Pas besoin d’attendre, c’est maintenant. Félicitations » a ajouté le buteur Français. Plus discret pour cause de blessure cette saison, Presnel Kimpembe a lui aussi montré sa fierté sur les réseaux sociaux en commentant « Chapeau bas » accompagné des couleurs des cœurs rouge et bleu.