Les Parisiens nommés pour le prix The Best

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Kadidiatou Diani, Amanda Ilestedt, cette année encore les Parisiens sont au rendez-vous dans les nommés pour le prix The Best.

Kylian Mbappé candidat

Si la saison dernière n’a pas vraiment été concluante pour le Paris Saint-Germain, certains joueurs se sont démarqués pour représenter la capitale dans la liste des meilleurs joueurs du monde. Dans les 12 prétendants pour le trophée The Best du meilleur joueur de l’année, Kylian Mbappé est candidat. Arrivé à la deuxième place l’année dernière, l’attaquant français est à la lutte avec le précédent gagnant, et ex-parisien, Lionel Messi. Il sera en concurrence avec Julian Alvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice et Bernardo Silva.

🌟 Kylian Mbappé fait partie des 12 nommés au Trophée FIFA The Best 🇫🇷 pic.twitter.com/L0tij0hvZI — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 14, 2023

Le bal des anciennes Parisiennes

Du côté des féminines aussi le PSG sait se faire une place. Kadidiatou Diani et Amanda Ilestedt, ces noms vous rappellerons surement de beaux souvenirs. Car oui, si les deux joueuses évoluent depuis cet été loin de Paris (Lyon pour Kadidiatou Diani et Arsenal pour Amanda Ilestedt), les anciennes coéquipières ont su faire les beaux jours du PSG cette saison. En concurrence pour le prix The Best de la meilleure joueuse de l’année, la Française et la Suédoise profitent aussi de leur super résultat en Coupe du Monde Féminine le mois dernier.