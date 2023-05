Les plans des Féminines du PSG pour la saison prochaine

Pour la première fois en trois ans, les Féminines du PSG vont connaître une saison blanche. Battue contre Lyon, hier, elles ont dit adieu au titre de championne de France. L’été pourrait être agité dans la section féminine parisienne.

En une semaine, les Féminines du PSG ont perdu les titres qu’elles pouvaient aller chercher en cette fin de saison, et à chaque fois contre Lyon. La semaine dernière en Coupe de France et hier soir en D1 Arkema avec un but à la 88e minute, qui plus est d’une ancienne parisienne en la personne de Signe Bruun. L’été des dirigeants de la section féminine risque d’être agité. À l’issue de la rencontre contre les Lyonnaises, Gérard Prêcheur a expliqué que même si l’option de prolongation de contrat d’un an dans son contrat avait été levée, il ne savait pas encore s’il sera toujours au PSG la saison prochaine. Du côté de l’effectif, il devrait y avoir du mouvement.

Hamraoui et Bouhaddi plus parisiennes la saison prochaine

Selon les informations du Parisien, Kheira Hamraoui ne sera plus une joueuse du PSG la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, elle ne sera pas prolongée. Après l’affaire qui a secoué le club de la capitale pendant un an et demi, ce dernier estime que la page doit être tournée. Arrivée l’été dernier sur demande de Gérard Prêcheur, Sarah Bouhaddi n’a pas donné satisfaction. Elle aussi quittera les Féminines du PSG à l’issue de son contrat. « Dans le but, l’avenir semble promis à Constance Picaud, devant Barbora Votikova. » Alors qu’elle arrivait comme une star après son passage réussi au FC Barcelone, Lieke Martens a déçu pour sa première saison au PSG (5 buts en 27 matches). Encore sous contrat jusqu’en juin 2025, elle devrait rester. Angelo Castellazzi, directeur sportif de la section féminine, ne compte pas s’en séparer.

Au PSG depuis 2017, Ashley Lawrence va partir

Autre départ acté, celui d’Ashley Lawrence. L’internationale canadienne va rejoindre Chelsea après six ans sous le maillot du PSG. « Par ailleurs, l’Autrichienne Marina Georgieva et l’Islandaise Berglind Thorvalsdottir n’ont pas donné satisfaction et partiront cet été« , indique le quotidien francilien. Le PSG compte aussi prolonger le contrat de Laurina Fazer. En fin de contrat le 30 juin, elle attise les convoitises de plusieurs clubs dont l’OL, ou des clubs anglais. À Paris, on « estime lui avoir transmis une offre « importante » pour lui montrer sa considération. Au-delà du montant du contrat, des garanties sur le projet de jeu compteront pour la retenir. » Récemment prolongée, Ramona Bachmann va rester. « Le staff souhaite aussi conserver les défenseures Amanda Ilestedt et Li Mengwen dans des rôles de doublures. »

Des arrivées attendues

Le Parisien explique que la priorité du mercato du PSG sera de recruter une latérale droite avec le départ de Lawrence. Et cette dernière devrait se nommer Viola Calligaris. En Espagne depuis six ans (Atlético, Valence, Levante), l’internationale suisse (27 ans) « est ciblée par Paris depuis plusieurs semaines déjà et un accord définitif est proche. » La défense centrale sera aussi un poste à renforcer. Le club de la capitale s’intéresserait à Thiniba Samoura (Paris FC) et Julie Piga (Fleury), en fin de contrat. Le Parisien qui conclut en indiquant que le PSG souhaiterait frapper un grand coup sur le marché des transferts avec Tabitha Chawinga, qui brille avec l’Inter Milan (23 buts). « Passée par la Chine en même temps que le coach parisien, la joueuse malawite de 27 ans souhaite rejoindre le club de la capitale. Son arrivée scellerait sans doute l’avenir de Lieke Martens. »