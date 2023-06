Les plans du PSG avec Luis Enrique

En préparation de la saison 2023/2024, le PSG s’apprête à introniser Luis Enrique en tant qu’entraîneur afin de prendre la place de Christophe Galtier. En ce sens, les dirigeants parisiens projettent leurs plans avec le technicien espagnol dans l’équation.

Le pouvoir limité des entraîneurs du Paris Saint-Germain a souvent été pointé du doigt au moment de faire le bilan des uns et des autres. Homme et entraîneur de caractère, Luis Enrique fera également face à la problématique en acceptant de prendre la place de Christophe Galtier. Si certains dossiers ont d’ores et déjà été tranchés (Milan Skriniar, Manuel Ugarte, ou encore Marco Asensio), le technicien espagnol va connaître des premières semaines sous les cieux parisiens on ne peut plus agitées avec des cas brulants. S’ils ont apprécié travailler ensemble au FC Barcelone, Neymar et son futur coach au PSG pourraient finalement pas se retrouver. En effet, nos confrères du Parisien font état de la volonté des dirigeants du club de la capitale « de prêter ou vendre le génie brésilien depuis un an« . Dans ce dossier, la direction du Paris Saint-Germain « n’hésitera pas un seul instant si une ouverture se présente« . En effet, dans l’esprit du board parisien, l’attaque pour la saison 2023/2024 est imaginée sans la star brésilienne : Bernardo Silva à droite, Kylian Mbappé à gauche, et un attaquant de pointe dans l’axe. Ce dernier poste pourrait être occupé par Harry Kane « qu’Al-Khelaïfi verrait bien en numéro 9, avec Kylian Mbappé autour« . Pour les remplaçants offensifs, les noms de Marco Asensio et Kang-In Lee sont évoqués dans les colonnes du Parisien.

S’il est poussé vers la sortie, Le Parisien fait tout de même état d’un souhait des dirigeants du PSG pour Neymar s’il venait à rester au club. Le numéro 10 Rouge & Bleu pourrait en effet se retrouver dans le cœur du jeu dans un milieu à trois avec le rôle de relayeur offensif ou meneur de jeu. Si le champ d’action de Luis Enrique pourrait être limité dans ces dossiers conclus et/ou entamés, d’autres seront plus à sa portée en tant que néo entraîneur du PSG, à l’image de celui de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol qui n’a pas su convaincre ses dirigeants pour sa première saison en tant que parisien, a un passif avec Luis Enrique. En effet, une brouille au cours de l’Euro 2021 entre les deux hommes qui aurait poussé l’ancien de Naples sur le banc de touche au cours de la compétition, jusqu’à être privé de Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avant cet épisode, Fabian Ruiz avait connu la majorité de ses sélections sous les ordres du futur coach du Paris Saint-Germain. Une affaire qui, en plus du fait de ne pas avoir su s’imposer dans l’entrejeu parisien, pourrait causer du tort à Fabian Ruiz, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2027. Ce dossier devra être tranché par le technicien espagnol au cours de ses premières semaines sous les cieux parisiens.