Les Portugais du PSG récompensés au Portugal Football Globes

Le PSG a réalisé une saison historique. Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos ont été récompensés à ce sujet lors des Portugal Football Globes 2025.

Quatre joueurs du PSG avaient été sélectionnés par Roberto Martinez pour participer avec le Portugal à la trêve internationale. Mais Joao Neves, pas suffisamment remis de sa blessure contractée contre l’Atalanta Bergame, a été remis à la disposition du PSG. Les trois autres, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos tenteront d’aider la Seleçao à se qualifier à la Coupe du monde 2026 avec les matchs contre l’Irlande, samedi, et contre la Hongrie, mardi. Hier soir, les quatre joueurs ont été récompensés lors de la cérémonie des Portugal Football Globes 2025 pour cette saison historique.

« Ce fut une saison de rêve »

Au moment de récupérer son trophée, le numéro 17 du PSG s’est réjoui d’avoir reçu ce trophée. « Je tiens à remercier le président de la FPF (Fédération portugaise de football, NDLR) pour cette distinction. Nous sommes très heureux. Ce fut une saison de rêve, non seulement pour le club, mais aussi pour l’équipe nationale. Nous voulons maintenir ce niveau, et si possible, faire mieux. » Nuno Mendes s’est aussi exprimé. « Je tiens également à remercier le président et le club. Ce fut une année incroyable pour nous tous et pour le club. Je tiens à remercier mes coéquipiers qui sont ici avec nous, car ils ont tous été importants. Nous sommes très heureux. » De son côté, Gonçalo Ramos a montré sa gratitude de pouvoir jouer pour le PSG et le Portugal. « Je tiens à remercier tout le monde, ici, en équipe nationale, et au PSG. C’est un honneur de faire partie du groupe que nous avons au club et aussi de faire partie de ce groupe de joueurs que nous avons en équipe nationale. »