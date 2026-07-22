Les positions se rapprochent entre le PSG et Monaco pour Akliouche, un nouveau concurrent entre dans la danse

Dans le viseur du PSG, Maghnes Akliouche doit encore attendre un accord entre le PSG et l’AS Monaco. L’international français a également vu Liverpool se renseigner à son sujet.

Avec le départ à venir de Lee Kang-In, le PSG devra compenser cette perte. Depuis plusieurs semaines, la direction parisienne travaille sur la venue de Maghnes Akliouche. Appelé à disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, le milieu offensif de 24 ans peut désormais pleinement se concentrer sur son avenir, lui qui s’est déjà mis d’accord avec les Rouge & Bleu. Désormais, il doit attendre que l’AS Monaco et le PSG trouvent un terrain d’entente sur le montant de l’opération.

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Liverpool est venu aux renseignements

Après avoir repoussé plusieurs offres, le PSG et l’ASM devraient bientôt . En effet, selon les informations du journaliste d’Onze Mondial Marc Mechenoua, les positions se rapprochent entre les deux clubs pour une arrivée de Maghnes Akliouche chez les Rouge & Bleu. De son côté, L’Équipe précise que le club de la capitale va formuler une quatrième offre aux Monégasques, « qui se rapprocherait fortement des 50 M€ fixes exigés par la direction monégasque. »

Mais le PSG doit désormais faire face à un concurrent de taille dans ce dossier. En effet, selon les informations de Sky Sports et du Parisien, Liverpool est venu aux renseignements pour le joueur de 24 ans. Les Reds sont à la recherche d’un remplaçant à Mohamed Salah. De son côté, l’AS Monaco, visée par un encadrement de la masse salariale est dans l’obligation de vendre cet été afin d’avoir des comptes à l’équilibre.