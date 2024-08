Les possibles adversaires du PSG en Ligue des champions

Ce jeudi soir (18 heures), le tirage au sort de la Ligue des champions va avoir lieu. Le PSG sera alors fixé sur ses futurs huit adversaires dans ce mini-championnat européen.

Lors de cette édition 2024-2025, la Ligue des champions fait peau neuve. Fini la phase de poules avec huit groupes de quatre équipes, place à un mini-championnat avec de 36 équipes. Au lieu de six matches, les équipes joueront désormais huit matches. Nouvelle particularité, le PSG comme les 35 autres équipes qualifiées, joueront face à huit équipes différentes avec quatre matches à domicile et quatre matches à l’extérieur. Les équipes seront toutes dans le même classement. À l’issue des huit rencontres, les huit premiers du classement seront directement qualifiés en huitièmes de finale, et les clubs classés de la 9e à la 24e place joueront des barrages pour tenter d’accéder aux huitièmes. Toutes les autres équipes seront éliminées de toutes compétitions européennes.

Un groupe abordable ou salé ?

Hier, les derniers billets pour cette Ligue des champions 2024-2025 ont été distribués. Lille a rejoint le PSG, Monaco et Brest. Pour la première fois de l’histoire de la Champions League, il y aura quatre équipes françaises cette saison. Les 36 clubs sont donc connus. Ce jeudi soir (18 heures), le tirage au sort des « poules » va avoir lieu. Le PSG affrontera deux équipes de chaque pot, sauf évidemment les clubs français. Il ne pourra pas non plus tomber sur plus de deux équipes d’un même championnat. Avec ce nouveau système, le PSG pourrait se voir offrir un groupe corsé avec par exemple Manchester City, l‘Atlético Madrid, le Sporting Portugal, le Sparta Prague, le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, le PSV Eindhoven et Aston Villa. Un tirage plus abordable offrirait le FC Barcelone, le Club Bruges, l’Étoile Rouge de Belgrade, Sturm Graz, le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk, les Young Boys et le Slovan Bratislava.