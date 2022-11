La saison 2022-2023 bat son plein. Elle va faire une pause après la 15e journée en raison de la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le PSG va donc jouer son dernier match contre Auxerre dimanche après-midi. Alors que l’on n’est pas encore à mi-saison, la LFP a dévoilé les premières dates de la saison 2023-2024.

La saison 2022-2023 de la Ligue 1 sera la dernière à 20 clubs. À partir de la saison prochaine, le championnat de France passera à 18 clubs. À la fin de l’exercice actuel, quatre équipes vont descendre et seulement deux monteront de Ligue 2. Alors que l’on n’est qu’à la 15e journée, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé les premières dates de la saison 2023-2024. Le Championnat de France débutera le week-end du des 12 et 13 août 2023. En 2023-2024, il n’y aura qu’une seule journée en semaine, la 17e qui se jouera le 20 décembre et qui sera la dernière avant la trêve hivernale. Les clubs reprendront lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. « La 34ème et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2023/2024 a été placée au samedi 18 mai 2024« , conclut la LFP dans son communiqué.

Un week-end de mobilisation en faveur du Bleuet de France

Lors de la 15e journée de Ligue 1, le PSG recevra Auxerre. Pour cette dernière journée avant la Coupe du Monde, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont décidé de se mobiliser en faveur du Bleuet de France pour venir en aide aux familles des victimes de guerres et d’attentats. « À cette occasion, une cinquième campagne nationale est lancée ce jeudi 10 novembre. À la veille des commémorations du 11 novembre, elle se poursuivra tout au long du week-end sur les terrains et connaîtra un nouveau prolongement avec une vente aux enchères exceptionnelle« , explique le communiqué.