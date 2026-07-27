Les premières images de la reprise de l’entraînement du PSG

Ce lundi matin, le PSG a repris le chemin de l’entraînement afin de préparer la saison 2026-2027. Pour cette reprise, Luis Enrique a pu compter sur une dizaine de joueurs.

Le PSG entre dans sa préparation pour la saison 2026-2027. Près de deux mois après son sacre en Ligue des champions, le club de la capitale a effectué sa rentrée ce lundi matin. Au programme de cette reprise : des tests médicaux et un premier contact avec le ballon. Pour ce retour au Campus de Poissy, Luis Enrique devra patienter avant de retrouver ses Mondialistes, mais a pu compter sur une dizaine de joueurs présents.

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Comme l’a dévoilé le site officiel du club, plusieurs joueurs de l’effectif professionnel étaient présents : Matvey Safonov, Lucas Chevalier, Alessandro Longoni, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Dro Fernandez, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Khvicha Kvaratskhelia. Pour rappel, les Mondialistes reviendront progressivement en fonction de la date d’élimination de leur sélection lors de la Coupe du monde. Les Parisiens s’entraîneront chaque jour de la semaine et bénéficieront d’un jour de repos le dimanche. Pour rappel, deux rencontres amicales, face à Majorque (5 août) et à Manchester United (8 août), sont au programme avant les deux premiers rendez-vous officiels de la saison contre Aston Villa en Supercoupe d’Europe (12 août) et le RC Lens au Trophée des Champions (16 août).

Images : psg.fr