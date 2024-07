Les premières images de la reprise des joueurs du PSG

Ce lundi 15 juillet, le PSG a retrouvé le centre d’entraînement de Poissy pour préparer la saison 2024-2025. Retour sur cette reprise des Parisiens.

Le PSG entame sa préparation de la saison 2024-2025. Après quelques semaines de vacances, plusieurs Parisiens étaient invités à retrouver le Campus PSG ce lundi 15 juillet. Sans surprise, les joueurs qui ont disputé l’Euro (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Milan Skriniar, Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos) et la Copa America (Marquinhos, Lucas Beraldo, Manuel Ugarte) n’étaient pas présents et retrouveront leurs coéquipiers plus tard, après trois semaines de coupure. Les deux premiers jours de cette reprise sont consacrés aux tests physiques et médicaux.

Safonov et Moscardo présents à la reprise

Les Parisiens étaient attendus à partir de 9 heures. Le premier arrivée était Ilyes Housni. L’attaquant de 19 ans sort d’un prêt compliqué du côté du Qatar. « Ces derniers jours, le jeune titi s’est entraîné de son côté en effectuant une préparation individuelle à Monaco. » Il a été suivi par Noha Lemina, dont l’option d’achat n’a pas été levée par Wolverhampton, Ismaël Gharbi et Louis Mouquet. À 09h30, Colin Dagba et Renato Sanches ont fait leur apparition au Campus PSG. « Un groupe de joueurs qui ressemblaient fortement à celui des indésirables », indique Le Parisien. Une heure et demi plus tard, Matvey Safonov est arrivé à Poissy, suivi quelques minutes plus tard par Presnel Kimpembe. Le défenseur de 28 ans a poursuivi son protocole de reprise tout le long du mois de juin. S’il disposait de quelques jours de repos supplémentaires, le Titi a préféré anticiper son retour, rapporte le quotidien francilien.

Après des tests médicaux et physiques poussés, les premiers joueurs quittent le centre d’entraînement vers 13 heures. « Un autre groupe, dans lequel on retrouvait également Nordi Mukiele, était en effet présent du côté de l’hôpital américain de Neuilly pour une batterie d’examens médicaux avant de se rendre mardi au Campus PSG. » À partir de mercredi, les séances d’entraînement débuteront. Via ses réseaux sociaux, le PSG a partagé une vidéo de cette première journée de reprise. On peut notamment y voir Marco Asensio, Carlos Soler, Ibrahim Mbaye, Joane Gadou, Naoufel El Hannach, Ayman Kari, Yoram Zague, Louis Mouquet, Cher Ndour, Nordi Mukiele et Gabriel Moscardo en train de réaliser les premiers tests physiques et médicaux.